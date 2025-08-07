450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek - Son Dakika
450 yıllık mucize! Dünyada sadece Kemah'ta var, 2 bin ton üretilecek

07.08.2025 08:19
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Kömür köyünde asırlardır tuz üretimi yapılan ocakta, 40 dereceye varan sıcakta üretim sürüyor. Asırlık geleneklerle üretilen ve coğrafi işaret belgesi alan Kemah tuzu, ülkenin dört bir yanına pazarlanıyor.

Kemah ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki Kömür köyünde bulunan tuz ocağının geçmişi 450 yıl öncesine dayanıyor. Yıllarca Tuz İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletildikten sonra özelleştirilen tuz ocağında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacı karşılanıyor.

SEYAHATNAME'DE BİLE VAR

Evliya Çelebi'nin 'Seyahatname' adlı eserinde övgü ile bahsettiği, Osmanlı döneminde Ermeniler tarafından işletilen tuz ocağında yaklaşık 100 metre derinlikteki tünelden gelen tuzlu su, sayıları 150'yi bulan göletlerde bekletiliyor. Su buharlaştıktan sonra havuzlar içerisinde kalan tuzları işçiler topluyor. Yaklaşık 60 bin metrekare alan üzerine kurulu tuz ocağında, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle bereketli günler yaşanıyor. 40 dereceye çıkan sıcaklıkta üretimi yapılan Kemah tuzu, lezzetinin yanı sıra gıdaların raf ömrünü uzatması açısından da önem taşıyor. Kemah tuzu, başta Erzincan tulum peynirinde kullanılmak üzere peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar tarafından tercih ediliyor. Tuz, Doğu Anadolu ve çevre iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı birçok ile gönderiliyor.

"DÜNYANIN EN SAĞLIKLI TUZUNU ÜRETİYORUZ"

İşletme sahibi Metin Tanrıkulu, "Kemah tuzlası Doğu Anadolu'nun en büyük tuz ocaklarından, tuz kaynaklarından birisi. Kemah tuzunun özelliği kaynak tuzlası olması. Kaynak tuzu nedir. Dağdan akan tuzlu su pınarından elde edilir. Dağdan kilometrelerce süzülerek gelen tuzlu su, kaya tuzunu yalayıp getiriyor. Kilometrelerce damlaya damlaya kaya tuzundaki ağır metal ve tortulardan arınıyor. Billur tuzlusu olarak yüzeye geliyor. Biz bunu geleneksel üretimle güneşte kurutma sistemi ile kurutuyoruz. Güneşle kurutmanın en modernini yapıyoruz. 20 bin metrekare cam çatılar yaptık. Camdan seralar yaptık. Domates serası dünyanın her yerinde var ama tuzun serası dünyada yalnızca Kemah'ta var. Dünyanın en sağlıklı tuzunu üretiyoruz. Erzincan ve çevre illeri başta olmak üzere ülke geneline gönderiyoruz. İnşallah yeni yatırımlarla üretim artışını sağlayarak içerideki eksiğimizi tamamlayarak dışarıya da vereceğiz. Yıllık üretimimiz güneşe, yağmura doğal şartlara bağlı olarak ortalama bin 500-2 bin ton arası" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Erzincan, Yaşam, Dünya, Kemah, Doğa, Son Dakika

