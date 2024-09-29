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Yaşam

Ataşehir'de Kent Bostanı Projesi

Ataşehir\'de Kent Bostanı Projesi

Ataşehir'de 180 aileye organik tarım imkanı sunan 'Kent Bostanı' projesi hayata geçirildi.

29.09.2024 18:22
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ATAŞEHİR'DE 'Kent Bostanı' projesi hayata geçti. Ataşehir Belediyesi, 180 aileye Barbaros Mahallesi'nde ücretsiz bostan tahsis ettiğini duyurdu. Bu kapsamda üreticilere Antalya'dan 5 bin fide dağıtıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, organik tarımı destekleyen projenin iklim krizine yerel çözüm sunduğunu söyledi.

Ataşehir Belediyesi, doğayı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etme amacıyla 'Kent Bostanları' projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in katılımıyla gerçekleşen açılışta, kura ile belirlenen 180 aileye bostan alanları tahsis edildi. Ailelere fideler, bahçe seti ve önlükler hediye edilerek tarıma ilk adımları attılar.

Şehir izolasyonunu kırmayı hedefleyen 'Ataşehir Kent Bostanı' projesi yoğun katılımla açıldı. Kura ile seçilen 180 aileye, 6 aylık dönemlerle organik ürünlerini yetiştirebilecekleri bostanlar tahsis edildi. Kış ve yaz dönemlerine göre ayrılan projede, her dönem sonunda yeni hak sahipleri belirlenecek. Proje, iklim krizine karşı toplumsal bilinci artırarak şehirde doğayla bağı güçlendirmeyi ve topluluk ruhunu canlandırmayı amaçlıyor.

HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ

Ataşehir Kent Bostanı projesine toplamda 2 bin 353 kişi başvurdu; 24 Eylül'de yapılan kura ile 180 hak sahibi belirlendi. Projeye katılmak için Ataşehir'de ikamet etmek, 18 yaşından büyük olmak ve bitki-böcek alerjisi olmaması gerekiyor. Kura ile belirlenen hak sahiplerine, 1.5 x 3 metrekare büyüklüğünde sebze yatakları tahsis edildi. Bu proje, Ataşehir'de yaşayan vatandaşların kendi sebzelerini yetiştirerek organik beslenme imkanı sunarken, kentsel tarım ve permakültür uygulamalarıyla doğaya katkıda bulunmalarını sağlayacak. Projede kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yasak. Böylece vatandaşlar tamamen doğal gıdaya ulaşacak.

ANTALYA'DAN 5 BİN FİDE GETİRİLDİ

Ataşehir Kent Bostanı projesinde ekilecek sebzelerin fideleri Antalya'dan getirildi. 180 aileye dağıtılan lahana, maydanoz, kıvırcık ve brokoli gibi 5 bin fide, bostan alanlarına taşındı. Ataşehir Belediyesi, ekim için gerekli önlük, kazma ve tırmık gibi aletleri de hediye etti.

'PROJE GELECEK KUŞAKLARA İLHAM OLACAK'

Açılışta konuşan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, projenin tarımsal üretimi ve toplumsal dayanışmayı artıracağını vurguladı. Adıgüzel "İklim krizinin etkilerini hissettiğimiz bu dönemde, sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmek ve doğayla uyumlu bir kent kültürü oluşturmak adına önemli bir adım atıyoruz. Ataşehir Kent Bostanı, komşularımıza kendi ürünlerini yetiştirme fırsatı sunacak. Burada, kimyasal gübre ve ilaç kullanmadan sağlıklı gıdaya ulaşacağız. Bu alan, doğanın huzuruna kavuşacağımız bir yer olacak. İlk etapta bin 626 başvuru onaylandı ve bugün 180 komşumuza bostan yeri tahsis ediyoruz. Bu bostan, hem ürün yetiştirmek hem de dayanışma ve sosyal bağlarımızı güçlendirmek için bir alan olacak. İnanıyorum ki, Ataşehir Kent Bostanı gelecekte ilham kaynağı olacak bir örnek teşkil edecek. Projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

SOSYAL BULUŞMA NOKTASI

Ataşehir Kent Bostanları, sürdürülebilir tarımı teşvik ederek yerel halkın kendi gıdasını üretme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu alanlarda organik sebze ve meyve yetiştirilirken, kompostlama ve geri dönüşüm uygulamaları da hayata geçirilecek. Aynı zamanda, kent bostanları sosyal bir buluşma noktası olarak önem kazanıyor. Şehir sakinleri burada bir araya gelerek doğa bilincini artırıyor ve dayanışma ruhunu güçlendiriyor.

YRNİ BOSTAN ALANLARI YOLDA

Ataşehir Belediyesi, artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı korumak için kent bostanlarının sayısını artırmayı hedefliyor. Boş araziler ve atıl alanlar değerlendirilerek yeni bostanlar için planlamalar yapılıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Ataşehir, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ataşehir'de Kent Bostanı Projesi - Son Dakika

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