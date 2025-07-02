Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir ve Manisa başta olmak üzere 6 ayrı noktadaki yangınların tamamen kontrol altına alındığını, Hatay ve Manisa'da ise büyük oranda kontrol sağlandığını duyurdu.