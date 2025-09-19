Balık 650, başındaki taş 10 bin lira - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Haberin Videosunu İzleyin
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira
19.09.2025 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira
Haber Videosu

Av yasağının sona ermesiyle tezgahlarda çeşitliliği artan balık türlerinden kilosu 650 liraya satılan karakulak, baş bölümündeki otolit taşının böbrek rahatsızlığına şifalı olduğuna inananlardan ilgi görüyor. Karakulak, granyöz ve eşkina balığının başında yer alan otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan alıcı buluyor.

Denizlerdeki av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği de arttı. Türlerine göre kasalanıp tezgahları şenlendiren balıklar arasında karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra şifalı olduğuna inanılan başlarındaki taş nedeniyle de yoğun ilgi görüyor.

Tezgahları çeşitlendiren balıklardan kilosu 650 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor. Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümündeki 2 otolit taşının kilosu ise 10 bin liradan satışa sunuluyor. 'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, balıkçılarda 5 tanesi 100 lira, alışveriş sitelerinde, aktarda ise 10 tanesi 400 ila 1500 lira arasında alıcı buluyor.

Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

ŞİFALI OLDUĞUNA İNANILIYOR

Balıkçı Mustafa Karaçöl, baş bölümündeki taşların şifalı olduğuna inanan çok sayıda müşterisinin, karakulak, granyöz ve eşkina balığını tercih ettiğini söyledi. Böbrek rahatsızlığına karşı koruduğu, böbrek ve safra kesesi taşı ağrısı çekenlerin, otolit taşından 4'ünü havanda ezip, üzerine yarım limon suyu ekleyerek tükettiğini belirten Karaçöl, "Karakulak lezzetinin yanı sıra şifa olması amacıyla, başındaki taşlardan dolayı çok satılıyor. Şifalı olduğuna inananlar sıklıkla karakulak almayı tercih ediyor. Bilimsel olarak ispatlanmış faydası yok, ama inananlar başındaki taşları satın alıyor. 5 tanesini 100 liraya satıyoruz, kilosu yaklaşık 10 bin lira" dedi.

Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

"FAYDASINA YÖNELİK BİLİMSEL VERİ YOK"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Otolit taşı balıklarda dengeye yarayan 'kulak taşı' olarak da adlandırılır. Bütün balıklarda var. Bazı balıklarda çok büyüktür. Karakulak, granyöz ve eşkina balığında büyük boyda var. Bazı vatandaşlarımız böbrek rahatsızlığına fayda için kullanıyor. Faydasına yönelik bilimsel çalışma, veri yok, faydasının gerçekliği belli değil. Kulak taşlarını bazıları biriktirip satıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Böbrek, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Balık 650, başındaki taş 10 bin lira - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi Belediye başkanının şoförü kazada feci şekilde can verdi
Dilan Çıtak ve Levent Dörter lişkilerine yeniden şans verdi Dilan Çıtak ve Levent Dörter lişkilerine yeniden şans verdi
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı Darbedilen 93 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, ihbarcı torunu gözaltına alındı
Yolcu otobüsü kamyona çarptı Çok sayıda yaralı var Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Bakan Bolat duyurdu Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi Bakan Bolat duyurdu! Libya vatandaşları için yeni vize sistemine geçildi
Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan “Pişman mısınız“ sorusuna olay yanıt Milli sporcuyu öldüresiye döven saldırganlardan "Pişman mısınız?" sorusuna olay yanıt
Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli hakkında şaşırtan estetik iddiaları Yıllara meydan okuyan Defne Samyeli hakkında şaşırtan estetik iddiaları
Fransa yanıyor Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı Fransa yanıyor! Sendika üyeleri ekonomi ve maliye bakanlığı binasını bastı
Kadına şiddeti engellemek isterken çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı Kadına şiddeti engellemek isterken çocuğunun gözü önünde defalarca bıçaklandı

10:23
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı
10:03
Okan Buruk 5-1’lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti
Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
09:42
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı
09:38
Galatasaray, Almanya’da fark yedi İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray, Almanya'da fark yedi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
09:35
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un CV’sinde dikkat çeken Atatürk detayı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı
09:34
KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha Yurt müdüründen şok sözler
KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler
09:27
Milyonları ekranlara kilitleyecek İşte Fatih Terim’in yeni işi
Milyonları ekranlara kilitleyecek! İşte Fatih Terim'in yeni işi
08:52
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
Taliban kadın yazarların kitaplarını yasakladı
07:37
Kassam Tugayları İsrail’e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
Kassam Tugayları İsrail'e meydan okudu: Askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız
07:32
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
07:18
Araç sahipleri dikkat Benzine 1 lira zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor
07:16
Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 10:28:30. #7.12#
SON DAKİKA: Balık 650, başındaki taş 10 bin lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.