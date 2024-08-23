Bartın'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bartın'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor

Geniş Video İzle

Bartın-Karabük kara yolunda yer alan ağaç tüneli, yolculuk edenleri etkileyen bir manzara sunuyor. Yol kenarında duranlar ve gelin-damatlar bu güzel manzarayı fotoğraflamak için sık sık duruyorlar.

23.08.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BARTIN'da iki tarafı ağaçlarla sarılı olan kara yolunda yolculuk edenler, yeşil tünelin içinden geçmenin keyfini çıkarıyor. Yolda duranlar ağaç tünelin içesinde fotoğraf çektirirken; İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

Bartın- Karabük kara yolunun Bahçecik ve Ovacuma köyleri mevkisinde sağlı, sollu ağaçların oluşturduğu manzara, görenleri hayran bırakıyor. Ağaçlardan oluşan tüneli andıran manzarayı görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor. Ağaç tünel, yol üzerinde seyahat edenlerin yanı sıra gelin ve damatların da fotoğraf çektirdiği mekanların başında geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2009 yılında 1'inci Derece Sit Alanı olarak tescillenen 9 kilometrelik ağaç tünel, geçen yıl yine bakanlık tarafından 'Korunması gereken özel alan' ilan edildi.

SÜRÜCÜLER ÇEKİP ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

9 kilometrelik yolda her 2 tarafta yer alan kavlak ağaçlarının yaprakları, sonbahar ve ilkbahar aylarında oluşturduğu güzel görüntülerle, seyahat edenleri heyecanlandırıyor. Yol kenarında park eden sürücüler, hatıra fotoğrafı ve öz çekim yaparak, o anları ölümsüzleştiriyor. İrlanda'daki Dark Hedges, Japonya'daki Wisteria, Madagaskar'daki Baobab ve Zimbabwe'deki Harare ağaç tünellerini aratmayan yol, Safranbolu'daki tarih ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki deniz turizmi arasında adeta köprü görevini üstleniyor.

'BU YOLA BAYILDIK'

Tokat'tan Bartın'ın Amasra ilçesine tatile gittiklerini söyleyen Rıfat Hanedar, "Buraların çok güzel bir coğrafyası var. Mükemmel bir ormanı ve yeşilliği var. Özellikle bu Amasra yolundaki ağaç tünel. Bu yola bayıldık. O yüzden yol kenarında durduk ve fotoğraf çekildik. Burası çok güzel, hem kamp yapmaya hem gezmeye, görmeye harika bir yer. Tabii Türkiye'nin her yeri ayrı ayrı güzel ama buraya gelince insanın geriye gidesi gelmiyor" dedi.

'YOLU GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'

6 yıldır ağaç tünelin girişinde odun ateşinde çay satan işletmeci Şuayip Keskin (66), "Burada uzun yıllardır yoldan geçen misafirlerimize hizmet ediyoruz. Safranbolu'dan Amasra'ya gidenler, bu yolu kullanıyor ve çok yoğun bir ilgi var. Özellikle Türkiye'nin her yerinden gelin ve damatlar, bu yola fotoğraf çektirmek için geliyor. Yolu görenler çok şaşırıyor. Bizlere 'bu ağaçlar bu yola dikildi mi' gibi sorular soruyorlar. Onlara bu ağaçların kendiliğinden büyüdüğünü söylüyoruz. Burada büyüyen kavlak ağaçların yapraklarının tepede birleşmesiyle bu yol tünel görünümü alıyor. 40-50 yıl önce buradaki çınar ağaçları çok küçüktü ve böyle bir manzara yoktu. Şimdi bu ağaçlar bizlere doğal bir tünel görünümü sürüyor. Yine Akdeniz, Ege'den gelen misafirlerimiz de sıcak havalarda ağaçların gölgesinde serinliyorlar, sürücülerin yaz-kış buraya gösterdikleri ilgiden memnunuz" diye konuştu.

Bartın\'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor
Kaynak: DHA

Karabük, Bartın, Doğa, Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bartın'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 03:33:33. #1.12#
SON DAKİKA: Bartın'daki Ağaç Tüneli Yolculuk Edenleri Hayran Bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement