Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı

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Kahramanmaraş'ta baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Fatma Kala'nın karnında 16 santimetre uzunluğunda ameliyat makası tespit edildi.

09.12.2024 16:23  Güncelleme: 16:38
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Kahramanmaraş'ta baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kişinin karnında 16 santimetre uzunluğunda ameliyat makası tespit edildi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Kala, baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Muayene sonrası Kala, MR bölümüne sevk edildi. Fatma Kala, MR'a girmeye hazırlanırken görevlilere, daha önce küçük çocuğuna MR çektirmek için birçok defa MR odasına girdiğini ve her defasında sağ tarafından çekme olduğunu söyledi. Daha önce bir operasyon geçirip geçirmediğinin sorulması üzerine Kala, 7 yıl önce özel bir hastanede kist ameliyatı olduğunu belirtti. Bunun üzerine Fatma Kala, ameliyatı olduğu doktora yönlendirildi. Kala, kendisini ameliyat eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Koray Ş.'ye gidip muayene oldu, röntgen çekildi. İddiaya göre; Koray Ş., 7 yıl önceki ameliyattan dolayı bir komplikasyon oluştuğunu ve acilen ameliyat etmesi gerektiğini söyledi. Doktorun tavırlarından şüphelenen Fatma Kala, ameliyat olmayı reddedip KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan tetkiklerde Kala'nın karnında 16 santimetre uzunluğunda makas olduğu tespit edildi. Ameliyatla karnındaki makas çıkarılıp salığına kavuşan Fatma Kala, hastaneden çıktıktan sonra avukatı aracılığıyla 7 yıl önce ameliyatı gerçekleştiren doktor Koray Ş. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı

"DOKTORUN TELAŞLI TAVRINDAN ŞÜPHELENDİK"

Baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede doktorların 'Karnında makas var' deyince şoke olduğunu belirten Fatma Kala, 2017 yılında kist ameliyatı olduktan sonra iç kanama geçirdiğini ve tekrar ameliyata alındığını, makasın da o ameliyatta unutulduğunu söyledi.

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı

Karnında makas varken küçük çocuğu ile birçok defa MR odasına girdiğini belirten Kala, "Bundan 7 yıl önce özel bir hastanede ameliyat oldum. O günün gecesinde tekrar iç kanama geçiriyorum ve ikinci ameliyatımı oluyorum. Bu ameliyatta maalesef ameliyat olan bölgemde ameliyat makası unutuyorlar ve biz bunu 7 sonra öğreniyoruz. Baş ağrısından dolayı hastaneye gittik. Hastanede doktorumuz MR'a girmem gerektiğini söyledi. Ben MR teknisyenine daha önce çocukla beraber MR odasına girdiğimde benim sağ tarafımda çekme olduğunu söyledim. Teknisyen bana 'Bu şekilde seni MR'a alamam, çok tehlikeli. Acilen ameliyat olduğun doktoru bul' dedi. Doktorumuz bizi hemen röntgene aldı. Röntgende bir yabancı cisim görmüş ama bize söylemedi, 'Daha önceki ameliyatından dolayı bir komplikasyon oluşmuş. Seni ameliyat edip dedi o komplikasyonu ortadan kaldırmam gerekiyor' dedi. Biz doktorun telaşlı tavrından şüphelendik. Eşimle birlikte tıp fakültesine gittik. Oradaki acil doktorlarına başımızdan geçen olayı anlattık. Onlar beni röntgene soktu. Oradan ilaçlı tomografiye girince daha önceki ameliyatımda bırakılan makas orada görüldü. Genel cerrahi bölümünde bu makas çıkarıldı' diye konuştu.

"MUCİZE ESERİ HAYATTA KALMIŞIM"

7 yıl karnındaki makasla hayatını sürdürdüğüne inanamadığını ifade eden Fatma Kala, şöyle devam etti: "Çocuğum küçük olduğu için ben de MR odasına girmek zorundaydım. Defalarca ben bu makasla MR odasına girdim. Benim hayatta olmam bir mucize, şans. Rabb'im beni korumuş diyorum. Ben hep haberlerde duyuyordum böyle olayları, ameliyatta sargı bezi, iğne... Aynı şeyin daha fazlası başıma geldi maalesef. Ben 7 yıl boyunca mucize eseri hayatta kalmışım. Makas çıkarıldıktan sonra avukatımız aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip gerekli belgelerimizi sunup şikayette bulunduk. Savcılarımıza ve adalete güveniyorum. Doktorun da en ağır cezayı almasını istiyorum. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil."

Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Baş ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 16 cm uzunluğunda makas çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammet Hayri:
    O makası o doktora monte ediceksin 7 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    İyi işte makasa ihtiyacın yok 0 4 Yanıtla
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