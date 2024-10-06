Basmane\'de Geleneksel Helvacılık

Yaşam

İZMİR'in tarihi semti Basmane'de bulunan 96 yıllık dükkanlarında dede mesleği helvacılığı sürdüren İhsan Helvacı (77), mesleğinde 67 yılı geride bıraktı. Dükkanı gücü yettiğince yürüteceğini söyleyen Helvacı, "Yeni nesil helvayı, tahini, pekmezi bilmiyor. Daha çok yaşı, 30-45 arasında olanlar helva almaya geliyorlar. Bütün derdim yeni nesil. Maalesef şimdi yeni jenerasyon, yaşı 15-20 olanlar, pizza, hamburger gibi şeyler yiyorlar; ama bunlar yapay ve sağlıksız" dedi.

Tarihi evleri, dükkanları ile kültürel mirasa ev sahipliği yapan Basmane'de bulunan, 1928 yılından beri açık olan dükkanlarında dede mesleği helvacılığı sürdüren İhsan Helvacı (77), 10 yaşında babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğinde 67 yılı geride bıraktı. Anafartalar Caddesi'nde yer alan 96 yıllık dükkanlarında helva, tahin ve pekmez satan Helvacı, dedesinin Osmanlı döneminde Konya Akşehir'de helvacılık yaptığını belirterek, "Soyadı Kanunu çıkarken nüfus memurları, insanlara ne iş yaptıklarını sorarmış. Babamla amcam 'Dededen helvacıyız' deyince nüfus memuru da soyadınız 'Helvacı' olsun demiş. Bir amcamın soyadı da Tahincioğlu. Babam ve amcalarım Akşehir'de doğmuş. Babam Mehmet Helvacı ve amcam İbrahim Helvacı da İzmir'e gelip, 1928'de bu dükkanı açıyor" dedi.

'SOSYAL MEDYA NAMIMIZA NAM KATTI'

Helvacılık baba mesleği olduğu için başka bir iş yapmayı düşünmediğini söyleyen Helvacı, "Dükkana geldiğimde evimiz yan sokaktaydı. 10 yaşından beri bu dükkandayım. Mesleği sevdiğim için devam ettiriyorum. Başka bir iş yapamam, gözümü burada açtım. Burada çocukluğumu, gençliğimi geçirdim. Bu mesleği severek yaptım. Babamız da bizi ona göre yetiştirdi. Hayatımız burada devam ediyor. Basmane'de çok eski olduğumuz için bizi birçok kişi bizi tanır. İzmir'de yaşı 60'ın üzerinde olanlar, bizi muhakkak tanır. Artık o insanların çocukları ve torunları gelmeye başladı. Dükkanı yürütebildiğim kadar yürüteceğim. Yeğenim Kemal Helvacı, internetten satış yapıyor. Ben de burada satıyorum. Mamullerimizde katkı yok, doğal şeker, doğal tahin. Basmane'nin, İzmir'de ayrı bir yeri var. Beni ve dükkanı merak edenler geliyor. Benimle sohbet edip, fotoğraf, video çekiyorlar. Daha sonra sosyal medyada paylaşıyorlar. Zaten bir namımız vardı ama sosyal medya namımıza nam kattı" diye konuştu.

'İZMİR'DE 2 HELVACI KALDIK'

Üretimi Manisa Akhisar'da yaptıklarını dile getiren Helvacı, "Üretim yeri daha evvelden buradaydı. Ancak Basmane sit alanı olduğu için sanayi cereyanı vermediler. Onun için biz de üretim yerimizi Akhisar'a taşıdık. Orada çok yakın bir akrabamızla müşterek çalışıyoruz. Kavanozları her sabah dolduruyorum, helvaları sabah kesiyorum. Müşterilere hazırlıyorum. İzmir'de 2 helvacı kaldık. Bir de Havra Sokağı'nda Manisalı var. Yeni nesil helvayı, tahini, pekmezi bilmiyor. Daha çok yaşı, 30-45 arasında olanlar helva almaya geliyorlar. Bütün derdim yeni nesil. Maalesef şimdi yeni jenerasyon, yaşı 15-20 olanlar, pizza, hamburger gibi şeyler yiyorlar; ama bunlar yapay ve sağlıksız" dedi.