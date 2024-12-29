Beylikdüzü Kış Festivali 2025\'e Kadar Ziyaretçileri Ağırlayacak

Yaşam

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi tarafından 3'üncüsü düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Beylikdüzü Kış Festivali, bu yıl da vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Yaşam Vadisi 1'inci Etap'ta gerçekleşen festival, 1 Ocak 2025'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Festival alanında yılbaşı temalı süslemeler, eğlenceli etkinlikler, konserler ve çocuklara özel aktiviteler yer alırken, yerel esnaflar ve üreticiler de kurdukları stantlarla ziyaretçileri karşılıyor.

TÜM DÜNYA İÇİN MUTLU VE HUZURLU BİR YIL OLSUN

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, festivalle ilgili yaptığı açıklamada tüm İstanbul halkını festivale davet ederek, "Her sene olduğu gibi bu sene de Beylikdüzü Kış Festivalimiz ışıl ışıl. Tüm komşularımı ve İstanbul halkını 1 Ocak tarihine kadar Yaşam Vadisi 1. Etap'a, yeni yılın coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. 2025 yılının ülkemize ve dünyaya, başta sağlık olmak üzere barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum. Tüm dünya için mutlu ve huzurlu bir yıl olsun" dedi.

VATANDAŞLAR YENİ YIL RUHUNU DOYASIYA YAŞIYOR

Başakşehir'den çocuklarıyla birlikte festivale gelen Burcu Aslan, etkinliğin atmosferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aslan, "Başakşehir'de yaşıyoruz. Burada festival olduğunu duyduk. Işıl ışıl yerleri özlemişiz. Çocukları toplayıp geldik. Daha önce yürüyüş için gelmiştik ama festival olduğunu yeni öğrendik. Çocuklarla zor yürüdük çünkü her yerde ilgilerini çeken bir şey var. Çok keyif aldık" diye konuştu.

Festivale ailesiyle katılan Ozan Özata ise "Açıldığı günden beri buraya geliyoruz. Çocuklar için güzel aktiviteler var. Biz de kafa dinliyoruz. Böyle bir etkinlik düzenlendiği için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Beylikdüzü'nde yaşayan ve şu an Bahçeşehir'de ikamet eden Sudenaz Yılmaz da etkinlikten çok keyif aldığını belirterek "Daha önce burada yaşıyordum. Yılbaşı etkinliğini duyunca geldik. İlk kez katılıyorum. Stantlar çok güzel. Hatta bu şapkayı da buradan aldım. Ateş evinde marshmallow kızarttık, çok keyifliydi. Yeni yıldan başarı bekliyorum çünkü üniversite sınavına hazırlanıyorum. Herkese başarı dolu bir yıl diliyorum" dedi.

11 yaşındaki Deniz Duru Özyiğit de "Çok güzel geçiyor. Bir sürü fotoğraf çekilme alanı var. Çeşitli yiyecek stantları da çok güzel. Her sene gelmek isterim. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Yeni yıl ruhunu tam olarak yansıtmış. Yeni yılda da herkes mutlu olsun, kimse üzülmesin" diye konuştu.

ESNAFLAR DA MEMNUN

Festivalin yalnızca ziyaretçilere değil, esnaflara da önemli katkı sağladığı belirten kahve arabası işletmecisi Tamer Kavukoğlu, "Hava muhalefeti nedeniyle kimse gelmez diye düşünüyordum ama adı üstünde kış festivali. Beylikdüzü halkı burayı yalnız bırakmadı. Esnaf olarak ilk katılımım. Birlik ve bütünlüğü burada görüyoruz. Komşularını alan geliyor, esnaflar da birbirine destek oluyor. Bu kalabalığı görmek mutlu ediyor. 2025'in mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Hediyelik eşya standı işleten Öznur Akgün ise festivale ikinci kez katıldığını belirterek şunları söyledi:

"Geçen yıl harika bir yıl geçirdim. Bu yıl da Allah bereket versin diyorum. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiği için mutluyuz. Umarım bu etkinlikler hep devam eder çünkü burası birçok insan için ekmek kapısı."

Beylikdüzü Kış Festivali, 1 Ocak 2025'e kadar devam edecek.