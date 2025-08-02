Bir ilimizde durum vahim! "Nerede bu yetkililer" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et - Son Dakika
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Yaşam

Bir ilimizde durum vahim! "Nerede bu yetkililer" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

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Bir ilimizde durum vahim! "Nerede bu yetkililer" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
02.08.2025 13:25
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Bir ilimizde durum vahim! "Nerede bu yetkililer" diyerek isyan etti: Allah sen yardım et
Haber Videosu

Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle her hafta onlarca hayvanın telef olduğunu belirten bir üretici, "Köyde hayat bitti, dağ taş hayvan ölüleriyle dolu" diyerek isyan etti. Yetkililerin sessizliğine tepki gösteren vatandaşlar, önlem alınmaması halinde bölgesel ekonomik çöküşün kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Ardahan genelinde etkisini artıran şap hastalığı, hayvancılıkla geçinen aileleri derinden sarsıyor. Haberler.com olarak gündeme taşıdığımız olayın ardından bölgeden gelen görüntüler, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Hayvanlarını kaybeden üreticiler, yetkililerin hala harekete geçmemesinden şikayetçi...

"DAĞ TAŞ HAYVAN ÖLÜLERİYLE DOLU"

Şap hastalığı nedeniyle her hafta çok sayıda hayvanını kaybettiklerini belirten bir vatandaş, "Köyde hayat bitti. Nerede bu yetkililer? Allah sen yardım et. Milletin hayvanı hep ölüyor. Her hafta 10 tane hayvanımız ölüyor. Dağ taş hep hayvan ölüleriyle dolu" sözleriyle yaşadıkları dramı anlattı.

Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

EKONOMİK ÇÖKÜŞ YAŞANABİLİR

Bölge halkı, veteriner desteği, ilaçlama ve karantina gibi temel önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor. Yerlerde yatan ve telef olan hayvanların görüntüleri, hastalığın boyutunu net şekilde ortaya koyarken, üreticiler önlem alınmaması durumunda bölgesel bir ekonomik çöküş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

YÜZDE 400 ZAM İDDİASI "YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Ardahan genelinde hızla yayılan şap hastalığı nedeniyle üretici zor günler geçirirken, veterinerlerlerin muayene ücretlerine yüzde 400'e varan zam yaptığı iddiası tepkilere neden oldu. Hayvan ölümleriyle mücadele eden bölge halkı, yetkililerden yardım beklerken karşılaştıkları bu artışla adeta ikinci kez mağdur oldu.

Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et

VİCDANA SIĞAR MI?

Vatandaşlar duruma tepkili. Hayvanları birer birer ölen üreticiler, en temel sağlık hizmetine ulaşmakta zorlandıklarını belirterek, "Köylerde salgın var, insanlar yardım bekliyor. Bu zamanda veteriner ücretine yüzde 400 zam yapmak vicdana sığar mı?" ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyor.

Ardahan, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bir ilimizde durum vahim! 'Nerede bu yetkililer' diyerek isyan etti: Allah sen yardım et - Son Dakika

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