Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar - Son Dakika
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Yaşam

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

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Tarım ve Orman Bakanlığı, haksız kazanç uğruna gıdada hile yapan markaların gözünün yaşına bakmıyor. 81 ilde yapılan denetimlerde bu zamana kadar 4 firmanın ürünlerinde domuz eti kullandığı tespit edildi. Bu firmalar arasında en çok dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz ki Köfteci Yusuf...

21.12.2024 10:25  Güncelleme: 10:33
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan listeye göre; 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

İlk olarak 2 Ekim tarihli listede Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Merve Lokantası'nın taş kebabında domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra ülke genelinde büyük sansasyonele neden olan Köfteci Yusuf listeye girmişti. 10 Ekim tarihli listede Köfteci Yusuf'un et döner ve köftesinde domuz eti tespit edilmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

LİSTEYE 2 FİRMA DAHA EKLENDİ

Son olarak ise 18 Ekim tarihli listeye 2 firma daha girmişti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir Çin restoranında dana kaburga yerine domuz eti satıldığı ortaya çıkmıştı. Balıkesir'in Havran ilçesinde de "Sütüven Sucukları" adlı firmanın ürettiği "Havran'lı Kasap" markalı sucuklarda domuz eti kullanıldığı belirlenmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

18 Aralık'ta yayımlanan listede ise zeytinyağı ve bal gibi temel gıda maddelerinden kıymalı pideye kadar birçok üründe yapılan hileler dikkat çekmişti.

PUL BİBERDE BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ

Yine daha önce yayınlanan bir listede bitkisel yağda, sumakta, pul biberde ve tatlı toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya; aromalı gazlı içecekte, macunda, fındıklı cezeryede ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilmişti.

Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Köfteci Yusuf, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    Sağlık bakanı derhal istifa etmelidir derhal 45 25 Yanıtla
  • Sk 06:
    domuz eti yemek haram yetimin hakkını yemek din üzerinden milleti soymak helal değilmi 25 9 Yanıtla
  • Benvekendim:
    Niye ben uzak duruyorum? Eğer Gıda koteksine uygun üretim yapıyorlarsa kapatın gitsin. Nedir bu her yükümlüğü halka atmak. Orada oturuyorsanız görevinizi yapın lütfen. 24 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Siz ne yaptınız peki 21 0 Yanıtla
  • Abdullah .:
    kanun da yaptırım ceza oranı artmadikca hileli ürünleri millete satarlar hilleli urunsatan yapimida hile karıştıran a. ver muhebet hapis cezası bakalım suç oranı dusermi 15 1 Yanıtla
  • Ali :
    Firmaya 100 bin Tl cez gelir 10 milyar kãr yapar. Bukar basit.Bir Ülkede kanun lastik gibi olursa huylu huyundan gecmez 16 0 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    İnsan sağlığıyla oynayan firma sahiplerine ağır hapis cezaları verilmeli ki bi caydırıcılığı olsun 13 0 Yanıtla
  • Sebahattin Sönmez:
    ne yicez lan 12 0 Yanıtla
  • Ali murat Çetinkaya:
    Yahu gaziantebe kimse uğramıyor hele birde gaziantebe bir el atın neler neler göreceksiniz 6 0 Yanıtla
  • Bekir A:
    Tamam biz dikkat edelimde,ceza kesmekle olmuyor,bu firmalar hala satış yapmakta,neden kapatılmıyor,insan sağlığıyla oynamanın cezası sadece para cezası olmamalı,tamamen kapatılmalı ve firma yetkilisi bidaha hiçbir şekilde hiç bir isimle şirket kuramamalidir 4 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar - Son Dakika
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