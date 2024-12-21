Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe hile yapan firmaları ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan listeye göre; 4 firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

İlk olarak 2 Ekim tarihli listede Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Merve Lokantası'nın taş kebabında domuz eti kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Daha sonra ülke genelinde büyük sansasyonele neden olan Köfteci Yusuf listeye girmişti. 10 Ekim tarihli listede Köfteci Yusuf'un et döner ve köftesinde domuz eti tespit edilmişti.

LİSTEYE 2 FİRMA DAHA EKLENDİ

Son olarak ise 18 Ekim tarihli listeye 2 firma daha girmişti. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir Çin restoranında dana kaburga yerine domuz eti satıldığı ortaya çıkmıştı. Balıkesir'in Havran ilçesinde de "Sütüven Sucukları" adlı firmanın ürettiği "Havran'lı Kasap" markalı sucuklarda domuz eti kullanıldığı belirlenmişti.

18 Aralık'ta yayımlanan listede ise zeytinyağı ve bal gibi temel gıda maddelerinden kıymalı pideye kadar birçok üründe yapılan hileler dikkat çekmişti.

PUL BİBERDE BOYA, ÇİKOLATADA İLAÇ

Yine daha önce yayınlanan bir listede bitkisel yağda, sumakta, pul biberde ve tatlı toz biberde gıdada kullanıma izin verilmeyen boya; aromalı gazlı içecekte, macunda, fındıklı cezeryede ve çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilmişti.