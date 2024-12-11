Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı - Son Dakika
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Yaşam

Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı

Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı

24 yaşındaki model Genevieve Brewster, arkadaşının Dior çantasının metal kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı. Brewster, iki yıl içinde dokuz ameliyat geçirdi ve Eylül 2024'te retinasının tamamen ayrılmasıyla kör oldu. Genç model yaşadıklarını TikTok'ta paylaştı ve 144 binden fazla izlenme aldı. Sağlık sigortası olmadığı için doktora gitmekte geciktiğini belirten Brewster, gençlere 'içgüdülerinizi dinleyin ve kendinizi kontrol ettirin' çağrısında bulundu.

11.12.2024 13:35
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24 yaşındaki model Genevieve Brewster, 2021 yılında arkadaşının Dior çantasının metal kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı.

Mayıs 2021'de yaşanan olayda arkadaşı çantasını omzuna atarken, çantanın metal kayışı Brewster'ın sol gözüne çarptı. İlk müdahalenin ardından genç model gözünde "ışık çakmaları" ve "yüzen noktalar" görmeye başladı.

Vogue dergisinde de yer alan Brewster, bu belirtileri gece kulübünde çalışmaya ve strese bağladı. Ancak Aralık 2021'de görüşünü tamamen kaybedince hastaneye gitti ve retinanın dörtte üçünün ayrıldığını öğrendi.

İki yıl içinde dokuz ameliyat geçiren Brewster, Ekim 2023'te görüşünde bir miktar iyileşme yaşasa da, Eylül 2024'te retinasının tamamen ayrılmasıyla kör oldu.

"Travmatik bir deneyimdi, bir şoktu" diyen Brewster, "Kariyerime başlamaya çalışırken ve yetişkinliğe adım atarken bu durumla karşılaşmak çok zordu" açıklamasını yaptı.

Genç model yaşadıklarını TikTok'ta paylaştı ve 144 binden fazla izlenme aldı. Sağlık sigortası olmadığı için doktora gitmekte geciktiğini belirten Brewster, gençlere "içgüdülerinizi dinleyin ve kendinizi kontrol ettirin" çağrısında bulundu.

Şu anda sadece renkleri ve gölgeleri ayırt edebildiğini söyleyen Brewster, en büyük korkusunun sağ gözünde de görme kaybı yaşamak olduğunu belirtti.

Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı
Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı
Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı
Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı

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Son Dakika Yaşam Metal çanta kayışının gözüne çarpması sonucu sol gözünde kalıcı görme kaybı yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat denizli:
    Gercekten habercilikle alakanız sıfır bizene kardesim ekonomi çöktü onu haber yapın... 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    yazık olmuş Sana 0 0 Yanıtla
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