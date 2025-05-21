Akdeniz'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek - Son Dakika
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Yaşam

Akdeniz'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

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Akdeniz\'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerinde yuvalama yaptığı İztuzu, Patara, Çıralı gibi kumsallara saat 20.00'den 08.00'e kadar giriş yasağı başladı. Ateş ve mangal yapmak, çadır kurmak ve araçla girişin de yasak olduğu sahillerdeki yasak eylül ayının sonuna kadar sürecek. Yasağı ihlal edenler 557 bin 212 lira ceza ödeyecek.

21.05.2025 10:09  Güncelleme: 10:42
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Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesindeki caretta caretta ve chelonia mydas türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki yuvalama dönemi başladı. Deniz kaplumbağalarının yuvalama yaptığı sahillere giriş yasağı başladı. Yasağı uymayan 557 bin 121 lira ceza ödeyecek.

Akdeniz'de bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

TÜRKİYE'DE 21 YUVALAMA KUMSALI VAR

Her yıl nisan sonu veya mayıs ayında başlayan süreç, erişkin kaplumbağaların kumsallara çıkıp yumurta bırakması, temmuz ortasından itibaren de yuvalardan yavruların çıkışı ve denize ulaşması şeklinde eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının Akdeniz'deki en büyük yuvalama kumsallarını, Türkiye'nin Akdeniz kıyıları oluşturuyor.

Akdeniz'de bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

Türkiye'de en büyük yuvalama alanları Antalya'da bulunuyor. Ekoloji Araştırmalar Derneği'nin (EKAD), bu sezon 27'nci yıl çalışmalarını yürüteceği 30 kilometrelik Belek kumsalı hem Türkiye hem de Akdeniz'in en büyük yuvalama alanı olarak geçiyor. Türkiye'de 9'u Antalya'da olmak üzere, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde 21 deniz kaplumbağası yuvalama kumsalı bulunuyor. Bu kumsallar; Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kale, Kumluca, Olimpos- Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa, Anamur, Göksu Deltası, Alata, Davultepe, Kazanlı, Akyatan, Yumurtalık, Samandağ.

Akdeniz'de bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

SAHİLLERE GİRİŞ YASAĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki bu kumsalların tamamında, yuvalama ve yavru çıkış dönemi olan mayıs-eylül ayları arasında geceleri sahile girişler yasak. Ayrıca bu sahillere araçla giriş, çadır kurmak, kamp yapmak, ateş veya mangal yakmak gibi faaliyetler de tamamen yasak.

Akdeniz'de bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

YASAĞA UYMAYAN 557 BİN LİRA ÖDEYECEK

Bu yasakları ihlal edenlere ise idari para cezaları veriliyor. Bu ceza miktarı 2025 yılı için 557 bin 212 TL olarak belirlendi.

Akdeniz'de bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek

GECE KAPLUMBAĞALARIN, GÜNDÜZ TURİSTLERİN

Akdeniz'de bu yılın ilk caretta caretta yuvaları, EKAD'ın çalışma sahası olan Belek kumsalında gerçekleşti. 2025 sezonunda 27'nci yılına giren EKAD ekibi, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece, Belek kumsalında yılın ilk yuvalarıyla karşılaştı ve tespit edilen 3 yuva koruma altına alındı. Eylül ayı sonuna kadar koruma altındaki bu kumsalları yerli ve yabancı turistler sadece gündüzleri kullanabilecek, geceleri ise deniz kaplumbağalarına ait olacak. Kumsallara giriş yasağı saat 20.00'de başlayıp sabah 08.00'e kadar sürüyor ve bu konudaki tüm uyarı tabelaları ile de bilgilendirmeler yapılıyor.

Akdeniz\'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye, Akdeniz, Eğitim, Çıralı, Eylül, Çevre, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Akdeniz'de gece bu sahillere girenler 557 bin lira ceza ödeyecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • p2004b2004.:
    ....teknik olarak futbol konusunda her hangi bir bilgisi olmadığı halde,Türkiyede yıllarca ( gaz vererek,hayt-huyt yaparak)bu işin ekmeğini yedi.Orası Türkiye değil 1 0 Yanıtla
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