Diyarbakır'da Su Seviyeleri Düşüyor - Son Dakika
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Yaşam

Diyarbakır'da Su Seviyeleri Düşüyor

Diyarbakır\'da Su Seviyeleri Düşüyor
23.07.2025 11:30
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Aşırı sıcaklar nedeniyle Devegeçidi Barajı'nda su seviyesi düştü, suyun idareli kullanılması çağrısı yapıldı.

DİYARBAKIR ve bölgesinde etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle göçmen kuşların uğrak yerlerinden olan Devegeçidi Sulama Barajı'nda da su seviyesi düştü. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, kuraklık nedeniyle artık suyun her damlasının büyük bir önem arz ettiğine dikkat çekerek, "Yer altı barajlarının da artık yavaş yavaş yapılması gerekiyor. Su ne oluyor? Buharlaşıyor. Bizim bunun önüne geçmemiz için bu suyu aşağıda bir yerde hapsetmemiz gerekiyor" dedi.

Kentte uzun süredir etkili olan yüksek sıcaklıklar ve buna bağlı buharlaşma, barajlarda su seviyesinin düşmesine neden oldu. Kent merkezi ve çevre ilçelerdeki baraj, göl, gölet ve derelerde su seviyesinde düşüş gözlendi. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan, göçmen kuşlar için barınma ve üreme alanı olarak da bilinen Devegeçidi Sulama Barajı'nda da su seviyesinde düşüş meydana geldi. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, bölgedeki baraj, göl, gölet ve derelerin hem insan hem de evcil ve yabani hayvanlar için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Hava sıcaklarının aşırı şekilde devam etmesi nedeniyle şehir merkezimize çok yakın olan Devegeçidi Barajı'nda su seviyesi oldukça azaldı. Gölette hem derinliğin hem de suyun miktarının çok azaldığını görüyoruz. Buradan faydalanan birçok canlı var tabii insanlarımız da dahil. Ama burası bir geçiş alan kuşlar için. Suyun çok dikkatli bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bildiğimiz kadarıyla yakın yerlerde mısır ekimi yapılmaktadır. Bu sudan yararlandıklarını düşünüyoruz. Fakat suyun çok azaldığını görüyoruz. Bu bizim için büyük bir tehlike" diye konuştu.

'SUYU İDARELİ KULLANMAMIZ LAZIM'

Günlük hayatta su tüketiminin en aza indirilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Satar, "Su kullanımına çok dikkat etmemiz lazım. Evdeki yıkayacağımız bulaşıklara kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yıkayacağız, makineyle mi yıkayacağız, daha az su tüketerek nasıl yıkayabiliriz, bu yöntemleri öğrenmemiz lazım. Daha az suyla nasıl temizlik yapabiliriz bunu öğrenmemiz lazım. Mesela araçlarımızı yaz aylarında her hafta yıkamak yerine 2 haftada bir yıkamak lazım. Yani artık suyu idareli kullanmamız lazım, bunu öğrenmemiz lazım. Çünkü hava gittikçe ısınmaya devam ediyor. Sıcaklar artmaya devam edecek. Belki önümüzdeki yıllarda bu artışlar çok fazla olacak. Bu durumda bizim ne yapmamız lazım? Suya çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle canlı türlerin yok olmasını istemiyorsak, yaban hayvanlarının yok olmasını istemiyorsak, bölgemize su kullanımına dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'SU KAYBETMEKTEN DAHA MASRAFLI BİR ŞEY OLAMAZ'

Su buharlaşmalarının önüne geçmek amacıyla yer altı barajlarının yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ali Satar, şöyle konuştu:

"Bölgemize gidebilecek bitkiler, ağaçlar ekmemiz lazım. Bizim bölgemize has türler yetiştirmemiz lazım. Şimdi tarımda da artık çok özel yöntemler var. Suyun mümkün olduğu kadar çok az bir şekilde harcandığı sulama yöntemleri var. Geliştiriliyor bunlar da. Bilim insanlarımız bunlarla uğraşıyor. Bu tarz işlere girmemiz lazım. Belki biraz masraflı olmuş olabilir. Ama inanın bu suyu kaybetmekten daha masraflı bir şey olamaz. Belki yer altı barajlarının da artık yavaş yavaş yapılması gerekiyor. Çünkü su ne oluyor? Buharlaşıyor. Bizim bunun önüne geçmemiz için bu suyu aşağıda bir yerde hapsetmemiz gerekiyor. Artık yavaş yavaş bilimsel olarak neler yapılması gerekiyorsa bunlara girmemiz gerekiyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Diyarbakır'da Su Seviyeleri Düşüyor - Son Dakika

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