Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar - Son Dakika
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Yaşam

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Sibirya soğuklarının etkili olduğu İstanbul geçen hafta yılın en soğuk günlerini yaşadı. Hissedilen hava sıcaklığı sabah saatlerinde -7'leri gördü. Dondurucu soğuğa rağmen Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önündeki kuyruklar da Ramazan'ın yaklaşmasının etkisiyle uzadıkça uzadı. Çoğu emekli çok sayıda yurttaş bir kilo kıyma için sıra numarası alıp kuyruğa girdi.

25.02.2025 16:18
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İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası, piyasanın yaklaşık yarı fiyatına et satışı gerçekleştiriyor. Her gün sınırlı miktarda satışın yapıldığı mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

ÖĞLEN SAATLERİNE KADAR TÜKENİYOR

Vatandaşların büyük bölümü, yaklaşık 1 buçuk kiloluk paketler halinde satılan kıyma ve kuşbaşı et almak için geldiğini belirtirken, bu ürünler çoğu zaman öğle saatlerine doğru tükenmiş oluyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

Eli boş dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen, 08.00'de açılan mağazanın önünde sabah saat 05.00 itibarıyla beklemeye başlıyor. Mağaza önündeki kuyrukla birlikte, engelli vatandaşlar ile engelli yakını için et almaya gelenler de ayrı bir sıra oluşturuyor.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

"BOYNUMUZU BÜKÜYORUZ"

Kuyruktakilerin çoğunun emekli olduğunu ifade eden vatandaş, "Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz" derken bir diğeriyse Ramazan için et alışverişi yapmaya geldiğini söyleyerek, "Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan" ifadelerini kullandı.

Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya giriyorlar

Et ve Süt Kurumu, Beylikdüzü, İstanbul, Sibirya, Ekonomi, Güncel, Kıyma, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Veli:
    varlık kuyruğu dur o 0 0 Yanıtla
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