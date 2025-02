Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yaşam

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Et ve Süt Kurumu mağazası, piyasanın yaklaşık yarı fiyatına et satışı gerçekleştiriyor. Her gün sınırlı miktarda satışın yapıldığı mağazadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı ete ulaşabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde kuyruk oluşturuyor.

ÖĞLEN SAATLERİNE KADAR TÜKENİYOR

Vatandaşların büyük bölümü, yaklaşık 1 buçuk kiloluk paketler halinde satılan kıyma ve kuşbaşı et almak için geldiğini belirtirken, bu ürünler çoğu zaman öğle saatlerine doğru tükenmiş oluyor.

Eli boş dönmek istemeyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen, 08.00'de açılan mağazanın önünde sabah saat 05.00 itibarıyla beklemeye başlıyor. Mağaza önündeki kuyrukla birlikte, engelli vatandaşlar ile engelli yakını için et almaya gelenler de ayrı bir sıra oluşturuyor.

"BOYNUMUZU BÜKÜYORUZ"

Kuyruktakilerin çoğunun emekli olduğunu ifade eden vatandaş, "Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz" derken bir diğeriyse Ramazan için et alışverişi yapmaya geldiğini söyleyerek, "Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan" ifadelerini kullandı.