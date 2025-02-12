Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim... - Son Dakika
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Yaşam

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim...

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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, 'yalan tanıklık' soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfade sürecinde Ergenç ve Kocaoğlu'na Gezi Parkı fotoğrafları ve Mehmet Ali Alabora ile ilişkileri soruldu. Ergenç, Gezi Parkı'na gitme sebebini "Gezi Parkı'na gitme sebebim çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, bir daha da gitmedik" diye açıkladı.

12.02.2025 13:58
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Ünlü oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, "yalan tanıklık" soruşturmasında şüpheli olarak yeniden ifade verdi. Ergenç ve Kocaoğlu, hem sosyal medyada sıkça paylaşılan o 'Gezi Parkı' fotoğrafı hem de Mehmet Ali Alabora ile ilişkileri hakkında sorulan soruları yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

YALAN TANIKLIK SORUŞTURMASI

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım ile ilgili "tanık" sıfatıyla vermiş ancak yalan ifade verdikleri iddiasıyla haklarında "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ergenç ve Kocaoğlu, bir kez daha ifade verdi ve Gezi Parkı fotoğrafları, Mehmet Ali Alabora ile yakınlıkları gibi soruları yanıtladı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Mehmet Ali Alabora ile arkadaşlığımız yok

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in aktardığına göre; Halit Ergenç ifadesinde şunları söyledi:

"MEHMET ALİ ALABORA İLE ARKADAŞLIK YAPMADIK"

"Ben 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Opera Bölümü'nde eğitim görmeye başladım. Mehmet Ali Alabora'yı da karşı konservatuvarda okuması sebebiyle tanırım. Hangi tarihlerde orada olduğunu bilmiyorum. Mehmet Ali Alabora ile konservatuar sırasında ve sonrasında hiçbir zaman yakın arkadaşlık tabiri caizse arkadaşlık ve ahbaplık yapmadık. Buraya kadar ne şekilde tanıdığımı bahsetmek istedim.

"PLANLI BİR GÖRÜŞMEMİZ OLMAMIŞTIR"

Mehmet Ali Alabora'nın Oyuncular Sendikası Başkanı olduğunu bilirim. Sanatçıların birçoğu buraya üyedir. Sendika sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası Başkanı Mehmet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır. Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere'de yaşadım. Burada dahi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı. Mehmet Ali Alabora'yı kısacası Gezi Parkı'ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dahi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır.

"YANIMDA BULUNAN ŞAHISLARI TANIMIYORUM"

Mehmet Ali Alabora İle aynı fotoğrafta bulunmamın sebebi ise biz o gün hatırladığım kadarıyla Cihangir'de parkta bulunurken Gezi Parkı'nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesi ile bütün Oyuncular Sendikası'na bağlı oyuncular ile birlikte Gezi Parkı'na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan bir çok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Mehmet Ali Alabora Oyuncular Sendikası Başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum.

"TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN İNCELENMESİNE RIZAM VARDIR"

O dönem Sanatçılar Sendikası'ndan bana hiçbir bildiri haberi geldiğini hatırlamıyorum. Mehmet Ali Alabora'nın O dönemlerde Gezi Parkı'nda ana aktör olarak yer aldığına dair hiçbir zaman hiçbir bilgim olmamıştır. Kendisini Sanatçı ve Oyuncular Sendikası Başkanı olarak tanırım. O dönem ve şu anki telefon görüşmelerinin incelenmesine rızam vardır. O dönem çıkması muhtemelen telefon görüşmeleri de yalnızca sendika başkanı olması ve iş gereği olmuştur.

"BİR DAHA GEZİ PARKI'NA GİTMEDİK"

Gezi Parkı'na gitme sebebim tamamen çevrecilik ve ağaçların kesilmemesi adınadır. Amacının çevrecilik olmadığı ancak ne olduğu da belli olmayan bazı gruplar gelmeye başlayınca rahatsız olduk, gidişatın da kötüye gitmesi sebebiyle uzlaşma sağlanabilmesi adına, setten çıkıp sanatçılar grubu olarak Kadir Topbaş, dönemin Valisi Avni Mutlu ve dönemin başbakanı ile görüştük ve bir daha da Gezi Parkı'na da gitmedik. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Mehmet Ali Alabora ile arkadaşlığımız yok

RIZA KOCAOĞLU: MEHMET ALİ ALABORA İLE GÖRÜŞMEM OLMADI

Rıza Kocaoğlu da ifadesinde şunları söyledi:

"Mehmet Ali Alabora'nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum. Bu fotoğraftaki Kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç'in arkasında bulunuyorum. Mehmet Ali Alabora'yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyor. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız vs. olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Mehmet Ali Alabora ile hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı'na çok yakın Cihangir Caddesi'nde oturuyordum.

"ARKADAŞLARIMIN YANINA GİTTİM"

O dönem Gezi Parkı'na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Mehmet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Mehmet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı'nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası'ndan herhangi bir bildiri gelmedi"

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı\'na gitme sebebim...

Mehmet Ali Alabora, Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Ayşe Barım, Magazin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu yeniden ifade verdi: Gezi Parkı'na gitme sebebim... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Turgay Kayaoğlu:
    çevir kazı yanmasın iyi bari oradan geciyorduk dememişler 25 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunların 2sini Alın İçeriye 18 9 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    ülkenin bütün derdi bitti suçsuz olan kim varsa kanun önünde ....Dışarıda ipi sapı kopuk suç makinaları elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor .... neyin güç göstergesi bu... 6 18 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    Adalet bitmiş ak parti ne derse 3 4 15 Yanıtla
  • sus ceo:
    Yargı tam bağımsız olmalı. Hiç kimse veya makamın ikbali için yargı mensupları kendini kullandırmamalı, hiçbir kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarından ve Yüce Türk halkından üstün değildir. 17 1 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Dürüstlük yok olmuş, hep yalan dolan. Lafa gelince Atatürkçü bunlar. 15 2 Yanıtla
  • Kzk :
    Bıyıklı seni niye ifadeye çağırmadılar 10 6 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    eko yüz yillik ağaçlari keserken sizi ne engelledi ? 0 0 Yanıtla
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