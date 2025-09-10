Hastaneden atlayan hükümlü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Hastaneden atlayan hükümlü yaşamını yitirdi

Hastaneden atlayan hükümlü yaşamını yitirdi
10.09.2025 08:29
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, 5'inci kattan atlayarak öldü.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5'inci katından atladı. Osman'a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

DAHA ÖNCE DE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Rasim Osman'ın daha önce bir kişiyi 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Hastaneden atlayan hükümlü yaşamını yitirdi - Son Dakika

