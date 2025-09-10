Hastaneden atlayan hükümlü yaşamını yitirdi

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde psikiyatri servisinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi gören hükümlü Rasim Osman, bir anda 5'inci katından atladı. Osman'a hastanenin sağlık ekipleri müdahale etti.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rasim Osman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekibinin yaptığı incelemenin ardından Rasim Osman'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Rasim Osman'ın daha önce bir kişiyi 'kasten öldürme' suçundan hüküm giydiği ve yine intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
