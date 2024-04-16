İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı - Son Dakika
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Yaşam

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı

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İran'ın en çok dinlenen şarkıcısı Moein, Van'da bir konser verdi. Konser için kente gelen binlerce İranlı, saatlerce konser alanına girebilmek için bekledi. Konser alanının önünde yaşanan izdiham nedeniyle cam kapılar kırıldı ve birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı konser, basına kapalı yapıldı.

16.04.2024 07:41  Güncelleme: 08:06
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İran'da en çok dinlenen şarkıcı Moein, Van'da konser verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan İranlı şarkıcı Moein konseri için polis ve özel güvenlik görevlileri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

CAM KAPILAR KIRILDI

Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu. Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.

İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı
İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı
İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı
İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı
İranlı şarkıcı Moein\'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Osman Koca: ülkemiz yol geçen hanı 71 9 Yanıtla Mehmet Durak: Turist olduklarının farkında mısın aceba? cehalet ne güzel herşeyi biliyorsun! 0 0
  • Selim Kayisi: Turist kazanacağız diye birilerine bir şey olmasın da 24 0 Yanıtla
  • Yusuf YÜCE: Kendi ülkelerinde konsere gidemeyen de bize geliyor, Taliban da, ülkesinde savaş olmayan da, kırmızı bültenle aranan da. Parayı bastırıp vatandaşlık alan da... Kurtuluş Savaşında ülkede bu kadar yabancı yoktu... Nasıl geri gidecekler acaba merak konusu? 21 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı - Son Dakika
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