İran'da en çok dinlenen şarkıcı Moein, Van'da konser verdi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs yerleşkesindeki kapalı spor salonunda sahne alan İranlı şarkıcı Moein konseri için polis ve özel güvenlik görevlileri alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.
Van'da bulunan ve konser için gelen binlerce İranlı konserden saatler öncesinden salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Konser alanına girmek için saatlerce kapıda bekleyen İranlılar, konserin yapılacağı salonun önünde izdiham oluşturdu. Yaşanan izdiham ile birlikte biranda cam kapıya yüklenen İranlıların, içeri girmeye çalıştıkları sırada cam kapılar yerle bir oldu. Tehlikeye aldırış etmeyen birçok İranlı, bu sırada ezilme tehlikesi yaşadı. Basına kapalı olan konserde Moein, şarkılarını seslendirdi.
Son Dakika › Yaşam › İranlı şarkıcı Moein'in van konserinde izdiham: Cam kapılar kırıldı, ezilme tehlikesi yaşandı - Son Dakika
Batman'ın Sason ilçesinde Sevgi Aydın A. yönetimindeki hafif ticari araç, Han Deresi'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kepçe yardımıyla sürücü ve eşini kurtardı. Çift, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek hastaneye kaldırıldı.
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