23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle sallanan İstanbullular, deprem korkusunu yakından yaşamaya devam ediyor.
Son olarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi'nin Büyükçekmece açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 23.36'da kaydedilen sarsıntı, yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin, karaya olan uzaklığı ise 23 kilometre olarak belirlendi. Öte yandan, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Silivri - Büyükçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz fayı üzerinde. 23 Nisan'dan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.
Jeofizik uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da "4,2 beklenen artçı depremdir. Sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yaşam › İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama - Son Dakika
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