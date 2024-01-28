 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Silivri ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul\'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı
28.01.2024 - 19:42,  Güncelleme: 19:47
Abone Ol

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarılardan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

SİLİVRİ'DE KAR ETKİLİ OLDU

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un yüksek kesiminde kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile sokaklar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı etkili oldu

PAZARTESİ ÖĞLE SAATLERİNE KADAR GEÇİŞLER YAŞANACAK

Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

31 OCAK'A KADAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA SEYREDECEK

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Silivri, Kadıköy, kar, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı - Son Dakika


20:46
Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi
20:31
İstanbul'daki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı İstanbul'daki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı
20:01
Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var
19:49
İçinden yine Messi çıktı! Cengiz'in Ankaragücü maçında yaptıklarının izahı yok İçinden yine Messi çıktı! Cengiz'in Ankaragücü maçında yaptıklarının izahı yok
19:42
İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı
18:56
ABD'nin F-16 onayı ve Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı: Yeni bir meydan okuma ABD'nin F-16 onayı ve Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı: Yeni bir meydan okuma
18:48
CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu
18:45
Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi

Son Dakika
20:46 Kanarya hata yapmadı! Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü de devirdi
20:31 İstanbul'daki İtalyan kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi gözaltına alındı
20:01 Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var
19:49 İçinden yine Messi çıktı! Cengiz'in Ankaragücü maçında yaptıklarının izahı yok
19:42 İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı
18:56 ABD'nin F-16 onayı ve Erdoğan'ın sözleri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı: Yeni bir meydan okuma
18:48 CHP'de yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği belli olmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sessizliğini bozdu
18:45 Sivasspor maçı sonrası çılgına dönen Feyyaz Uçar hakemlere verdi veriştirdi
18:00 Hamas ve İsrail'e 4 aylık ateşkes teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2024 21:38:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un Silivri ilçesinde kar yağışı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement