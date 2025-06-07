İstanbullular Kurban Bayramı\'nda Doğayla Buluştu

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - KURBAN Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar, doğayla iç içe zaman geçirmek için sahillere ve yeşil alanlara akın etti. Bazı kişiler aileleriyle yeşil alanlarda mangal yaparken, bazıları da deniz kenarlarını tercih etti. Tatili deniz kenarında geçirmek isteyenler, Şile yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler sahillere ve yeşil alanları doldurdu. Bazı kişiler aileleriyle birlikte yeşil alanlarda mangal yapmayı tercih ederken, bazıları da kamp yapmak için çadır kurdu. Bir çok kişi de tatili deniz kenarında geçirmek için Şile'ye gitmeyi tercih etti. Tatilciler, Şile yolunda yoğunluk oluşturdu.

'HER SENE KAMP YAPIYORUZ'

Akrabaları ile bayramı geçirdiğini söyleyen Ebru Akdağ, "Bayram tatilinde biz 5 saat gezdik, gezdik, gezdik en son Şile'ye düştük. Her sene kamp yapıyoruz. Bayramlaşmalarımızı yaptık, sonra geldik, tatilimizi yapıyoruzö dedi. Keyfi her şekilde sevdiklerini söyleyen Akdağ, "Yiyoruz, içiyoruz, keyfimize bakıyoruz çoluğumuzla çocuğumuzla. Eğleniyoruz" diye konuştu.

'KÖY HAYATI YAŞIYORUZ'

Çocuklarıyla kamp yapmayı sevdiklerini söyleyen Aydan Karasu Akdağ, "Bayramımız güzel geçiyor. Çocuklarımızla beraber burada doğayla iç içe olmaktan keyif alıyoruz, mutluyuz. Yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Bulaşığımız olsun, her şeyimizi kendimiz hallediyoruz. Bildiğiniz köy hayatını yaşıyoruz şu anda, çok memnunuz" dedi.

'KURBANIMIZI KESTİK, EĞLENMEYE GELDİK'

Arkadaşlarıyla Şile'ye geldiklerini söyleyen Hakan Güzel, "Arkadaşlarımızla toplandık, güzel bir bayramımız olsun dedik. Buraya geldik. Kurbanımızı kestikten sonra boş vaktimiz oldu, burada hep beraber eğleniyoruzö diye konuştu. Mangal yapıp günü tamamlayacaklarını söyleyen Güzel, "Mangalımızı yaktık, semaverimizi hazırladık. Güzel şeyler yapmaya, iyi bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz" dedi.

'SENEYE YİNE SAĞLIKLI, HUZURLU GEÇSİN'

Mangal için köfte hazırlayan Gümüş Marapova, "Mangalımızı yapıyoruz. Akşama doğru gideriz. Seneye bayramı yine böyle sağlıklı, huzurlu geçirelim. Herkese iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

'BÜTÇEMİZE GÖRE BURASI UYGUNDU'

Ailesiyle Şile'ye gelen Adnan Yabar da, "Bayramın ikinci günü. Başka bir yere tatile gidemedik. Bütçemize göre, en yakın yer olarak Şile'ye geldik. Burada tatil yapıyoruz. Geceyi geçirmek için hamak kuracağız. Kendimize göre bir eğlence kurduk ve şimdi de hamak kuracağız, olursa bugün kamp yapacağız. Öyle devam ediyoruz" dedi.