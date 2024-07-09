İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Denize Akın Etti - Son Dakika
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Yaşam

İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Denize Akın Etti

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İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, Yeşilköy Halk Plajı'na akın etti. Hem serinlemek hem de eğlenmek için plaja gelen vatandaşlar, güneş batana kadar denizin keyfini çıkardı. Plajın temizliği ve güvenliğiyle ilgili olumlu yorumlar yapılırken, deniz suyunun serinletici etkisi de memnuniyetle karşılandı.

09.07.2024 16:38
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Uğur GÜLBOY/ İSTANBUL, İSTANBUL'da, sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için denizin yolunu tuttu. Bakırköy'deki Yeşilköy Halk Plajı'na gelerek denize giren vatandaşlar, hem serinledi hem eğlendi.

Yüksek sıcaklıklar İstanbul'da etkisini artırırken sıcak havalardan bunalan vatandaşlar da denize girmek için plajlara gitti. Bakırköy'deki Yeşilköy Halk Plajı'nda da serinlemek isteyen vatandaşların yoğunluğu vardı. Hem serinlediklerini hem de eğlenerek vakit geçirdiklerini ifade eden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar plajda vakit geçirdi.

"HAFTA SONU DAHA KALABALIK OLUYOR"

Yeşilköy'de yaşayan Hakan Dinçer Öztürk, "Herkes haklı, evde oturup ne yapacak millet. Tabi sıcak. Kendim geldim plaja, burada oturuyorum. Hafta sonu daha kalabalık oluyor, hafta içi böyle işte. Hava sıcak olunca herkes geliyor tabi haklı olarak. Sabah saat 8'de başlıyor güneş batana kadar buradalar." dedi.

"ÇOCUKLARLA BERABER EĞLENİYORUZ"

Azerbaycan'dan gelen Kemalettin Gurbanov, "Eğleniyoruz, çocuklarla beraber ailece, güzel yer. Çok güzel, memnunuz. Biraz sakin, hafta sonları çok kalabalık oluyor. Hafta sonları çok kalabalık ama bugün biraz normal." diye konuştu.

"AİLELER İÇİN BEDAVA, GÜZEL BİR YER"

Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Çetin Ramazan, "77 yaşındayım, ben de buraya geldim yüzmeye. Eğlenmeye geldim. Her gün olmasa da gün aşırı geliyorum. Kalabalık oluyor. Hele cumartesi pazar daha kalabalık oluyor. Ama çok çok güzel. Burası temizleniyor, bakımı var polisi var zabıtası var güvenlik fevkalade. İnsanlık için bedava bir yer. Aileler için bedava güzel bir yer." dedi.

"BURADA BULDUĞUM HUZURU KENDİ ÜLKEMDE BULMUYORUM"

Irak'tan gelen Adnan Velisoy ise, "En güzel gördüğüm şey buradadır. Vallahi böyle güzel bir hayat yaşamadım. Burada bulduğum huzuru kendi ülkemde bulmuyorum. Allah size bağışlasın bu ülkeyi, başınızdan hiç eksik etmesin. Plaj tertemiz bir yer, halk için yapılmış bir şey. Çok güzel bir şeydir aslında." ifadelerini kullandı.

"SU SERİNLETİCİ, İNSANI FERAHLATIYOR"

Ailesiyle birlikte gelen Gökay Efe de, "Arkadaşım ve kardeşimle eğleniyorum. Güzel burası. Hafta sonları çok fazla kişi var ama şimdi yoğun değil. O kadar yok fazla. Su serinletici, soğuk ama. Sıcak değil, memnunum." dedi. Hüseyin Mervan Kaya ise, "Annem, abim ve ablamla birlikte geldik. Çok güzel, su serinletici böyle. İnsanı ferahlatıyor. Çok serinledik, saat 8'de geldik. Su biraz dalgalandı ama yine de güzel." diye konuştu.

İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Denize Akın Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam İstanbullular Sıcaktan Bunalınca Denize Akın Etti - Son Dakika

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