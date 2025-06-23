Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, Venedik'teki protestolara aldırış etmeden 500 milyon dolarlık süper yatlarında köpük partisiyle düğün haftalarına görkemli bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos (61) ve televizyon sunucusu nişanlısı Lauren Sanchez (55), 27 Haziran'da İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşecek düğünleri öncesi lüks kutlamalarına başladı. Çift, Hırvatistan açıklarında dev süper yatları Koru üzerinde arkadaşlarıyla birlikte köpük partisinde görüntülendi.

DailyMail tarafından yayımlanan fotoğraflarda, çiftin üzerlerinde sadece mayo ve sabun köpüğü olduğu görülürken, eğlence boyunca birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadıkları dikkat çekti. Sanchez siyah-kırmızı geçişli bikini, Bezos ise mavi-siyah şort mayo tercih etti. Her iki isim de güneşten korunmak için şapka ve gözlük taktı.

Yatın arkasına asılan "İyi ki doğdun" pankartı ise partinin aynı zamanda Lauren'in oğlu Evan'ın 19. yaş gününü kutlamak amacıyla düzenlendiğini gösterdi. Konuklar, yatın güvertesinden suya atlayarak, paddle board yaparak ve küçük teknelerle karaya inip çıkarak eğlendi.

Düğün kutlamaları başlamadan önce Venedik sokaklarında gerilim yükseldi. Şehrin çeşitli bölgelerinde "Bezos'a burada yer yok" ve "Venedik zenginlerin oyun alanı değildir" yazılı afişler dikkat çekti. Protestocular, düğünü ve misafirlerin hareketlerini engellemek için kanalları botlarla kapatma ve sokaklara barikat kurma planları yapıyor.

Eylemi organize eden isimlerden Federica Toninello, basına yaptığı açıklamada, çiftin programına dair içeriden bilgi aldıklarını belirterek, "Bezos Misericordia'ya asla ulaşamayacak. Kanalları ve sokakları bedenlerimizle kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Protestoların temel nedeni ise Venedik'teki kontrolsüz turizm nedeniyle artan yaşam ve kira maliyetleri. Yerel halk, şehrin giderek sadece zenginler için yaşanabilir hâle geldiğini savunuyor.

Bezos ve Sanchez'in düğününü organize eden Lanza & Baucina Limited, yerel halktan gelen tepkilere yanıt verdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"En başından beri müşterimiz ve biz, Venedik halkına saygı göstermeyi ve şehirdeki olası olumsuz etkileri en aza indirmeyi ilke edindik. Yerel iş gücüne öncelik vererek tüm planlamaları buna göre yaptık."

Organizatörler ayrıca çiftin, Venedik'teki çeşitli yardım kuruluşlarına düğün öncesinde bağış yaptığını, bazı bağışların da misafirler adına gerçekleştirildiğini duyurdu.

Görkemli düğün töreni üç güne yayılacak. 26 Haziran'da özel bir manastırda gala yemeği verilecek. 27 Haziran'da resmi nikâh kıyılacak ve 28 Haziran'da bir kilisede büyük bir kutlama yapılacak.

Etkinlik için yaklaşık 200 kişilik özel bir davetli listesi hazırlandı. Katılması beklenen isimler arasında Kim Kardashian, Katy Perry, Orlando Bloom, Kris Jenner ve Trump ailesinden bazı üyeler de yer alıyor. Törenlerde sahneye çıkacak sanatçılar ise Lady Gaga ve Elton John olacak.

Venedik'teki 60 su taksisi bu düğün haftası boyunca rezervasyonla hizmet verecek. Şehirdeki gondolların büyük kısmı ise organizasyon nedeniyle hizmet dışı kaldı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, çiftin düğününe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Associated Press'e konuşan Brugnaro, "Onlarla tanışma fırsatım olur mu bilmiyorum ama şehrimizi seçmeleri bizim için bir onurdur. Venedik, bir kez daha dünya sahnesi olduğunu gösterdi" dedi.