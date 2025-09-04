Kadın Kavakçı: Yonca Yapan'ın Azmi - Son Dakika
Kadın Kavakçı: Yonca Yapan'ın Azmi

Kadın Kavakçı: Yonca Yapan'ın Azmi
04.09.2025 10:19  Güncelleme: 13:53
Kadın Kavakçı: Yonca Yapan\'ın Azmi
Malkara'da ağaç alım-satımı yapan Yonca Yapan, zorluklara rağmen başarıya ulaştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kereste ve nakliye şirketi sahibi Yonca Yapan (38), Trakya'yı dolaşıp aldığı ağaçları, testere ve baltayla kesip nakliyesini gerçekleştiriyor. İşe başladığında olumsuz tepkilerle karşılaştığını belirten Yapan, " Türkiye'de tek kavakçı, ağaç alım satımı yapan kadın benim. Bana 'Yapamazsın' dediler, ben yaptım, başardım" diye konuştu.

Malkara'da kereste ve nakliye şirketi sahibi Yonca Yapan, yaklaşık 10 yıldır, köyleri dolaşıp ağaç alım satımı yapıyor. Satın aldığı ağaçları da testere ve balta ile kesen Yapan, nakliyesini de kendisi gerçekleştiriyor. 2 kız çocuğuyla yaşayan Yapan, ilk başladığında çevresinden 'Bu işi yapamazsın' diye tepki aldığını ancak 10 yıldır mesleğini yürüttüğünü ifade etti.

Azmi ve inadı sayesinde başarıya ulaştığını söyleyen Yonca Yapan, "İki kızım var, çalışıyorum. İşimde başarılıyım. 25 yıldır buradayım, alıştım buralara. Türkiye'de işin gerçeği tek kavakçı, ağaç alım satımı yapan kadın benim. Bana 'Yapamazsın' dediler, ben yaptım, başardım. Biraz inat uğruna oldu ama yaptım. Başarılıyım işimde, güçlüyüm. Kadın yapamaz diye bir şey yok, kadın isterse her şeyi başarır" dedi.

"ÇOCUKLARIM İÇİN BAŞLADIM"

Ağaç almaya gittiği köylerde karşısında bir kadını görenlerin önce şaşırdığını söyleyen Yapan, "Daha sonra bana destek oluyorlar. "Evlatlarıma hem annelik hem babalık yapıyorum. Onlar için daha da güçlü olacağım. Çocuklarım için bu mesleğe başladım. Geçimimi kavak işi yaparak sağlıyorum. Köylülerimiz de kadın olduğum için çok destek oluyorlar, teşekkür ediyorum köylülerimize" ifadelerini kullandı.

"AĞIR BİR İŞ"

Yapan, işini zorluklarına rağmen severek yaptığını belirterek, "Trakya'nın köylerini dolaşıyorum, bütün köylere gidiyorum. Köylülerimizle köy kahvelerinde sohbet ediyoruz. Ağaç olup olmadığını sorduktan sonra satın alım yapıyoruz. Sonrasında ağaçların olduğu alanda kesimlerini yaparak nakliyesini sağlıyoruz. Bütün işi kendim yapıyorum, işimin başında duruyorum. Ağır bir iş evet ama her türlü zorluğa göğüs geriyorum. Kadın isterse her şeyi başarır, pes etmesinler ve mücadeleyi sürdürsünler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Kadın Kavakçı: Yonca Yapan'ın Azmi - Son Dakika

