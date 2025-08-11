Kadın TIR Şoförü Nazan Hançer Cesaret Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Kadın TIR Şoförü Nazan Hançer Cesaret Çağrısı Yaptı

Kadın TIR Şoförü Nazan Hançer Cesaret Çağrısı Yaptı
11.08.2025 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazan Hançer, kadınların taşımacılık sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

YAKLAŞIK 7 yıldır otobüs, 2 yıldır da TIR kullanan İzmirli Nazan Hançer (34), babası ve ağabeyinin etkisiyle çocuk yaşta şoförlükle tanıştığını söyledi. İşini severek yaptığını aktaran Hançer, "Ehliyet alıp bu işi yapamayan, cesaret edemeyen arkadaşlarım var. Kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan Nazan Hançer, şoförlük mesleğini sürdüren babası ve ağabeyinin etkisiyle çocuk yaşlarda ağır vasıtalarla tanıştı. Nazan Hançer, bunun etkisiyle kendisi de şoför olmaya karar verdi. Yaklaşık 7 yıl uzun yol otobüs şoförlüğü yapan Nazan Hançer, ardından ağır vasıta şoförlüğüne yöneldi. Hançer, 2 yıl önce İzmir merkezli bir lojistik firmasında TIR şoförü olarak çalışmaya başladı. Tonlarca ağırlığındaki TIR ile kilometrelerce yol yapan Nazan Hançer, kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ve başarılı olabileceğini söyledi.

EĞİRDİR'DE MOLA VERDİ

Denizli'den Konya'ya nakliye yaptığı sırada konakladığı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde DHA muhabirine konuşan Nazan Hançer, şoförlük serüvenini anlattı. Şoförlük mesleğinde ilk direksiyon başına otobüsle geçtiğini söyleyen Nazan Hançer, 7 yıl uzun yol otobüs şoförlüğü yaptıktan sonra, arkadaşlarının yönlendirmesiyle TIR şoförlüğüne yöneldiğini aktardı. TIR şoförlüğüne geçme kararının hayatında dönüm noktası olduğunu belirten Nazan Hançer, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

'İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM'

Kadınların her alanda olduğu gibi taşımacılık sektöründe de var olabileceğini güçlü bir şekilde göstermek istediğini kaydeden Nazan Hançer, "Uzun süredir otobüs şoförlüğü yapıyordum, bir arkadaşımın ısrarı üzerine TIR şoförlüğüne geçmeye karar verdim. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Yalnızlık zor, sürekli yollarda yalnızsınız. Sürekli birileriyle konuşup sohbet etme isteği duyuyorsunuz. Ama işimi severek yapıyorum. Sağ olsun şirketim de maddi ve manevi arkamda" dedi.

'KADIN ŞOFÖR SAYISI ARTMALI'

Kendisi gibi kadın meslektaşları olduğunu, ancak sayıyı yeterli görmediğini belirten Nazan Hançer, "İstiyorum ki daha fazla olsun. Ehliyet alıp bu işi yapamayan, cesaret edemeyen arkadaşlarım var. Ben kadınların bu konuda çoğalmasını istiyorum. Takografımıza uyuyoruz, zamanımıza uyuyoruz. İster istemez acemi dönemler olabiliyor ama her şekilde cesaretlenip, çoğalmamızı tavsiye ediyorum kadın arkadaşlarımıza" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Kadın TIR Şoförü Nazan Hançer Cesaret Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti Baba-oğul "bidon" tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
09:34
Kerem Aktürkoğlu, ’’Aslan’’ temalı profilini sildi
Kerem Aktürkoğlu, ''Aslan'' temalı profilini sildi
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
15:23
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya
Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
14:00
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü
Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:00:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın TIR Şoförü Nazan Hançer Cesaret Çağrısı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.