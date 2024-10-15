İstanbul'da ölen İnlizce öğretmenin köpeği mezarının başından ayrılmıyor - Son Dakika
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Yaşam

İstanbul'da ölen İnlizce öğretmenin köpeği mezarının başından ayrılmıyor

İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni Devrim Kaynar'ın köpeği Teo, sahibinin Ordu'daki mezarının başından ayrılmadı. Kaynar, 12 Ekim'de memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi. 3 yıldır sahibi olduğu Teo, cenaze boyunca ve sonrasında mezarın başından hiç ayrılmadı

15.10.2024 17:29
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Köpeğin duygularından sadakati gözleri doldurdu ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor
Ölen sahibinin mezarı başından ayrılmadı

İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden İngilizce öğretmeni 42 yaşındaki Devrim Kaynar'ın köpeği Teo, sahibinin toprağa verildiği Ordu'daki mezarının başından ayrılmadı. Köpeğin vefası görenlere duygu dolu anlar yaşatırken, yürekleri dağladı. Teo ölen sahibinin mezarı başından ayrılmadı.

Köpeğin duygularından sadakati gözleri doldurdu ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor
Devrim Kaynar (Teo'nun sahibi)

İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Devrim Kaynar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaynar, 12 Ekim'de memleketi Ordu'nun İkizce ilçesi Şentepe Mahallesi'nde toprağa verildi.

TEO'NUN VEFASI YÜREKLERİ DAĞLADI

3 yıldır sahibi olduğu 'Teo' isimli köpeği de Kaynar'ın mezarının başından bir an olsun ayrılmadı. Cenazede 'Teo'nun sahibinin mezarının başına gelip yattığı anlar, çevredekileri de etkiledi. Devrim Kaynar'ın akrabası ve Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, "Devrim Hoca, dayımın kızı. İstanbul'da özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Tatil ve izin dönemlerinde köyüne gelir, çok sevdiği Teo ile vakit geçirirdi.

SAHİBİNİN MEZARININ BAŞINDAN AYRILMADI

Köpeği Teo, mezarın başucuna gelip yatıp gözyaşı döktü. Cenaze tabuttan indirilip mezara girene kadar ve hatta sonrasında bile Teo, bir an olsun buradan ayrılmadı. Bu anları görünce hepimiz çok duygulandık. Hala mezarının bulunduğu bölgede dolaşıyor" dedi.

Köpeğin duygularından sadakati gözleri doldurdu ölen sahibinin mezarından bir an olsun ayrılmıyor

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da ölen İnlizce öğretmenin köpeği mezarının başından ayrılmıyor - Son Dakika

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