Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu

Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu
29.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da koruyucu aile olan Kahraman çifti, 7 yaşındaki Mehmet Emin ile mutluluğu paylaşarak ikinci çocuk için başvuru yapmayı planlıyor.

ANKARA'da Fahriye ve Halil Kahraman çifti, 2020 yılında 18 aylıkken koruyucu ailesi oldukları Mehmet Emin'i büyüttü. Şu anda 7 yaşında olan Mehmet Emin, 1'inci sınıfı başarıyla bitirdi. Kahraman çifti ikinci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Ev kadını Fahriye ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memur olan Halil Kahraman çifti, çocuk sahibi olamayınca 2020 yılında koruyucu aile olmaya karar vererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Çift, 18 aylıkken Mehmet Emin'e koruyucu aile oldu. Mehmet Emin, koruyucu ailesinin yanında büyüdü ve okula başladı. Şu anda 7 yaşında olan Mehmet Emin, ailesinin neşe kaynağı olarak sıcak bir yuvada yaşamını sürdürüyor. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü öncesi DHA'ya konuşan Kahraman çifti, 2'nci çocuk için başvuru yapmaya hazırlanıyor.

'KALBEN BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ'

Fahriye Kahraman, 19 yıllık evlilik hayatlarının son 6 yılını oğulları ile beraber geçirdiklerini söyleyerek, "'Ondan öncesi' ve 'ondan sonrası' diye bir duygumuz var şu anda. Oğlumuzdan önce, bir de oğlumuzdan sonra var. Son 6 yılımız daha neşeli, bereketli, daha duygusal. Sorumluluk alma duygumuz daha yüksek. Biz ona küçük bir ışık tuttuk, o bizim yolumuzu aydınlattı, hayatımızı aydınlattı. Artık her işimizde, her attığımız adımda, her gittiğimiz yolda oğlumuzu da hesaba katarak ilerliyoruz. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Onun açısından da mutlu olduğunu gözlerinden görebiliyoruz, hal ve hareketlerinden de görebiliyoruz. Onunla beraberken ve onsuz olan hayatımızı gerçekten gözden geçirdiğimizde çok büyük farklar var. Biz kalben birbirimize bağlıyız. İlla o biyolojik süreçten geçmek değil asıl maksat. Koruyucu aile olmak gerçekten bir ayrıcalık diye hissediyorum. Çünkü kolay kolay kimse cesaret edemiyor. Herkesin içinde sevgi, merhamet, şefkat var. Ama böyle bir cesaret olması lazım. O cesareti de kendi içimizde bulursak kendiliğinden gerisi geliyor zaten" diye konuştu.

'2'NCİ ÇOCUK İÇİN BAŞVURU YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

Fahriye Kahraman, oğlunun ilkokula başladığı günü hatırlatarak, "Oğlumuza sarıldım. Dedim ki 'biz her zaman yanındayız. O okuldayken onu özlüyordum. Eşim çok destek oluyor. Gerçekten her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir. O değerli, özel olan çocukları kendi korumamız altına alıp daha özel kılabiliriz, daha değerli kılabiliriz. Oğlumuz başta karşı çıkıyordu ama imkanımız olursa, tekrardan başvuru yapıp ona kardeş gelmesi için süreci başlatmayı düşünüyoruz. Oğlumuz şimdiye kadar 'Yok, onu seversiniz, o bizim evimizi dağıtır, oyuncaklarımı kırar' diye cevaplar veriyordu. Şimdi artık büyüdü. Geçen konuştuğumuzda 'Evet, ben kardeş istiyorum' dedi. Oğlumla evimize neşe geldi, evimize bereket geldi. Oğlumuz geldikten bu yana neşemiz daim oldu" ifadelerini kullandı.

'KAN BAĞI DEĞİL AİLE OLMAK ÖNEMLİ'

Halil Kahraman ise koruyucu aile olmaya eşini ikna ettiğini anlatarak, "Koruyucu aile olmak sadece bir çocuğun hayatına dokunmak demek değil, kendi hayatınızı da kendi yaşantınızı da yeni baştan güzelleştirmek demek. Biz bir çocuğa yuvamızı açtık, kalbimizi açtık; ama bizim hayatımız da bambaşka oldu. Çok güzel bir duygu. Onun büyümesini görmek, gülümsemesini görmek, bunlara şahitlik etmek gerçekten çok güzel. Biz bir çocuğa sadece yuvamızı açmadık, kalbimizi de açtık. Bu konuda devletimiz, bakanlığımız da sağ olsun arkamızda duruyor. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Böyle bir düşüncesi olan, kalbinde sevgi olan herkese bir an önce girişimde bulunmalarını tavsiye ederim. Öz evladınız neyse o. Kan bağı değil, aile olmak önemli. Kan bağının önemli olduğunu düşünmüyorum. Oğlumla yuvamıza huzur geldi. Oradaki çocukların sıcak bir yuvaya kavuşmasını isterim. Kalbinde sevgi olan, sıcak bir yuva kurabilecek herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Ankara, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Dervişoğlu’ndan Kadir İnanır’a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi Dervişoğlu'ndan Kadir İnanır'a duygusal veda: O benim solcu ağabeyimdi
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi Aziz Yıldırım ve Serdal Adalı, 100. Gazi Koşusu’nda bir araya geldi

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:59
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç Anne, amca ve eski eş tutuklandı
15 yaşındaki kızı taciz eden 60 yaşındaki şahsa linç! Anne, amca ve eski eş tutuklandı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:27:15. #7.13#
SON DAKİKA: Koruyucu Aile Olmanın Mutluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.