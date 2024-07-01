Kozlu'da Yağlı Direkten Bayrak Düşürme Yarışında Ödül Sahibi Bulunamadı - Son Dakika
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Kozlu'da Yağlı Direkten Bayrak Düşürme Yarışında Ödül Sahibi Bulunamadı

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışında 6 kişi de bayrağı düşüremeyince 20 bin lira para ödülü sahibini bulamadı. Yarışmaya katılanlara 2 bin lira katılım ödülü verildi. Ayrıca etkinlikte uluslararası halk oyunları gösterileri de yapıldı.

01.07.2024 20:28
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ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yağlı direkten bayrak düşürme yarışı 1 saat boyunca devam etti. Yarışmaya katılan 6 kişi de bayrağı düşüremeyince 20 bin lira para ödülü sahibini bulamadı. Yağlı direkte şansını deneyenlere 2 bin lira katılım ödülü verildi.

Kozlu Limanında, saat 16.00'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında su sporları yarışmaları düzenlendi. Kayık, kürek çekme ve yüzme yarışlarının yanı sıra katılımcılar canlı ördeği Karadeniz'in serin sularında yakalamaya çalıştı. Ördeği kovalayan kalabalık komik görüntüler ortaya çıkardı. Geçen senenin yağlı direk şampiyonu Erhan Çengelcik, ördeği yakalayan kişi oldu.

ULUSLARARASI HALK OYUNLARI OYNANDI

Yöresel halk oyunlarının yanı sıra, Meksika ve Bulgaristan ekipleri de kendi gösterilerini sergiledi. Halk oyunları gösterileri vatandaşlardan alkış aldı.

KATILIMCILARA 2 BİN LİRA ÖDÜL

Kutlamaların son etkinliği olarak 20 bin lira para ödüllü yağlı direkten bayrak düşürme yarışı düzenlendi. Koşarak yağlı direkte ilerlemeye çalışan 6 kişi 45 dakika boyunca uğraşsa da bayrağı düşürmeyi başaramadı. Hakem komitesi kararıyla sürünme ve sarılmayı da içeren serbest stilde bayrağa ulaşmaya çalışan katılımcılar bunda da başarılı olamayınca komite oyunu durdurma kararı verdi. Kimse bayrağı düşürerek ödüle sahip olamadı. Daha sonra tüm katılımcılara 2 bin lira para ödülü verildi. Yağlı direk yarışına vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

Kozlu\'da Yağlı Direkten Bayrak Düşürme Yarışında Ödül Sahibi Bulunamadı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Kozlu'da Yağlı Direkten Bayrak Düşürme Yarışında Ödül Sahibi Bulunamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozlu'da Yağlı Direkten Bayrak Düşürme Yarışında Ödül Sahibi Bulunamadı - Son Dakika
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