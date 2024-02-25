Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Yaşam

Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi\'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra diğer çevre illerde de hissedildi.

25.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:29
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Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

EGE'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Ege Denizi'nde saat 20.09'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Kuşadası Körfezi'nin İzmir Menderes açıkları olan depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı. Deprem yerin 7,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kuşadası Körfezi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir ve Aydın'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

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