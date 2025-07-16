Kütahya'da Dehşet: Engelli Kadının Gözleri Oyuuldu

KÜTAHYA'da özel bir engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K. (41) adlı kadın, aynı hastanede farklı odada kalan yatağa bağımlı S.Ç. (47) adlı kadının iki gözünü oydu. Gözlerini kaybeden S.Ç., tedaviye alındı. S.Ç.'nin yakını Hüseyin Girgin, olayın ihmal sonucu meydana geldiğini belirterek, "Teyzemin odaya girip, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarırken yüzünde tırnak izleri kalmış" dedi. 10 yıl önce babaannesini başına baltayla vurarak öldüren N.K.'nin 2020 yılında da Adana'daki bir hastanede aynı odada yatan kadın hastanın iki gözünü oyduğu belirtildi.

Yoncalı Mahallesi'ndeki özel bir engelli bakım merkezinde kalan şizofreni hastası N.K., haziran ayında yan odada kalan ve yatağa bağımlı olan S.Ç. adlı kadının iki gözünü oydu. Saldırı sonrasında Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç., geçirdiği iki operasyona rağmen görme yetisini tamamen kaybetti. Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı, S.Ç.'nin ailesinin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda özel engelli merkezindeki görevlilerin ifadesi alındı. Kütahya Valiliği de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

S.Ç.'nin yeğeni Hüseyin Girgin (23), teyzesinin 2 yıldır özel engelli bakım merkezinde kaldığını söyledi. Merkezden gelen telefonla olaydan haberdar olduklarını kaydeden Girgin, "Vasisi olduğu için teyzeme telefon gelmiş. Hastamızın tek gözünden sıkıntı yaşadığını ve hastaneye götürdüklerini söylemişler. Teyzem beni aradı. Yakınlardan ilk annem gelmiş. Annem, teyzemi gördüğünde iki gözünün de oyulduğunu anladı. Biz zaten olayın hala şokundayız. Daha sonra öğrendik ki, bir şizofreni kadın teyzemle birlikte bahçede oturuyorlarmış, bakıcılar odalarına çıkarıyor. Teyzem ile vukuatı işleyen hastayı odalarına koyuyorlar. Bakıcı çamaşırları atmaya makinenin başına gidiyor. Makineye atarken fırsattan yararlanıp, teyzemin odaya girip, üstüne çıkıp 29 saniyede gözlerini oymuş. Gözlerini çıkarırken yüzünde tırnak izleri kalmış" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİLER'

Kamera kayıtlarını izlemek istediklerini ancak yetkililerin izin vermediğini belirten Girgin, bakım merkezinin yönetiminden hiçbir destek ya da özür alamadıklarını da kaydetti. Girgin, "Olaydan sonra hala bir muhatap yok karşımızda. Biz de dedik 'Devletimize sığınalım, savcılığa şikayette bulunalım' Savcının kapısına gittiğimizde bu vakayı işleyen hasta ile kurum müdürleri, yardımcıları, çalışanları vardı, hepsi ifadedeler. Biz 'Hasta yakınıyız, mağduruz, kimseyi muhatap göremedik, devletimize sığındık' dedik. Vasisi teyzem ile yengem odaya girdi. Şikayetimizde bulunduk. Ancak kurum müdürleri, yardımcılarının yaptığı o kadar insanlık dışı ki, bize gelip bir 'Geçmiş olsun, Allah şifa versin, kusura bakmayın' bile demediler. Bizim yanımızda kahkaha atıp, gülüyorlar. Bizim de devletimizden isteğimiz, soruşturmanın genişletilip, suçlu kişilerin tutuklanmasını istiyoruz. Şu an hiçbir şey teyzemin iki gözünü geri getirmeyecek ama bir nebze olsun içimiz soğur. Bundan sonraki insanlara faydamız olur. Çünkü bu kişinin ilk vakası değilmiş. Biz üçüncüsü vakasıyız. Sağdan soldan duyduklarımızla, tam emin değiliz ama Adana'da kaldığı bir merkezde de arkadaşının gözünü çıkarmış" diye konuştu.

Hüseyin Girgin, teyzesi S.Ç.'nin gözlerinden, beyninden iki kez ameliyat geçirdiğini ve gözlerinin görme yetisini tamamen kaybettiğini de sözlerine ekledi.

BAŞKA BİR HASTANIN DA GÖZLERİNİ OYMAYA ÇALIŞMIŞ

Şizofreni tedavisi gören N.K.'nin 10 yıl önce babaannesini başına baltayla vurarak öldürdüğü, 2020 yılında ise Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesi'nde tedavi gören S.G.'nin iki gözünü parmaklarıyla oyduğu, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir başka kadın hastanın da gözlerini diş fırçasıyla oymaya çalıştığı belirtildi.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,–