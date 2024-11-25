MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz haftalarda MasterChef Türkiye'de yüzü yanan ve uzun bir süre tedavi gören Beyza, bu kez şiddet itirafıyla gündeme geldi. 2 sene önce şiddete maruz kaldığını ifade eden yarışmacının sözleri, Şef Somer Sivrioğlu'nu ağlattı.

25.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye'deki performansıyla izleyiciden alkış alan Beyza Huri Aydın'ın geçtiğimiz haftalarda takım oyunu sırasında börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

YARIŞMAYA DEVAM ETME KARARI ALDI

Kazanın ardından Beyza Huri Aydın MasterChef'ten ayrıldı mı, soruları merak edilirken sevilen yarışmacıdan beklenen açıklama geldi. Yüzü sargılı şekilde programa katılan isim doktorların izni ve ailesinin de rızasıyla MasterChef Türkiye'ye devam edeceğini açıkladı.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

"KADININ DEĞERİNİ BİLMEYEN TOPLUMLAR..."

Son yayınlanan fragmanda ise Beyza'nın itirafı gündem oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarışmacılar tek tek duygularını dile getirdi. Alper, "Kadının değerini bilmeyen toplumlar yok olmaya ve mahkumdur" derken, Şirin ise "Kadın olmazsa hayat olmaz" dedi.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

"2 SENE ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Beyza ise iki yıl önce şiddete uğradığını açıkladı. Konuşurken güçlük çeken isim, "Ben bu kadınlardan birisiyim. 2 sene önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim hedeflerim var, onun altında kalmak istemedim. Kendime bir hayat kurmak istedim. Benim yüzümde de izler vardı, o yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım. Ben buradan kadınlara destek olmak istiyorum. En iyi onları ben anlayabilirim" ifadelerini kullandı.

MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

Beyza'nın açıklamalarıyla stüdyo adeta buz keserken, Şef Somer Sivrioğlu'nun ise gözleri doldu.

MasterChef Beyza\'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

MasterChef, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihan Kışla:
    tamamen kurgu ne yanması 10 günde yanık tedavisi tamamen geçer mi birde yüz yani 13 2 Yanıtla
  • Muhammet Önen:
    Baktılar izlenmiyor lahmacunun kanalı milletin hayatına karışır oldular 13 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Reyting için Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı dan brifing alabilirler Bu böyle olmaz 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Yanık cilt 10 günde nasıl iyileşir..iyi de nasıl hiç bir bırakmaz.. 1. 'ya olay kurgu mu? 2. 'ya da tıp da çağ mı atlamıyor ...10 gün ?????? 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    hala izleyen var demekki 4 0 Yanıtla
  • Tazmanya:
    hepsi dümen palavra 2 0 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Ya kardeşim bizene bundan reyting kasmaya gerek var mı . Burda neler yaşanıyor kimsenin umurunda değil izlenme uğruna göz yaşı dökmeyin kimse yemiyor Şefler 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki
14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:46:10. #1.12#
SON DAKİKA: MasterChef Beyza'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.