MasterChef Beyza\'nın şiddet itirafı Somer şefi ağlattı

Yaşam

MasterChef Türkiye'deki performansıyla izleyiciden alkış alan Beyza Huri Aydın'ın geçtiğimiz haftalarda takım oyunu sırasında börek tepsisini çevirirken yüzüne kızgın yağ dökülmüştü.

YARIŞMAYA DEVAM ETME KARARI ALDI

Kazanın ardından Beyza Huri Aydın MasterChef'ten ayrıldı mı, soruları merak edilirken sevilen yarışmacıdan beklenen açıklama geldi. Yüzü sargılı şekilde programa katılan isim doktorların izni ve ailesinin de rızasıyla MasterChef Türkiye'ye devam edeceğini açıkladı.

"KADININ DEĞERİNİ BİLMEYEN TOPLUMLAR..."

Son yayınlanan fragmanda ise Beyza'nın itirafı gündem oldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarışmacılar tek tek duygularını dile getirdi. Alper, "Kadının değerini bilmeyen toplumlar yok olmaya ve mahkumdur" derken, Şirin ise "Kadın olmazsa hayat olmaz" dedi.

"2 SENE ÖNCE ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

Beyza ise iki yıl önce şiddete uğradığını açıkladı. Konuşurken güçlük çeken isim, "Ben bu kadınlardan birisiyim. 2 sene önce şiddete maruz kaldım. Hayallerim hedeflerim var, onun altında kalmak istemedim. Kendime bir hayat kurmak istedim. Benim yüzümde de izler vardı, o yüzden yandığım gün o kadar üzülmedim çünkü alıştım. Ben buradan kadınlara destek olmak istiyorum. En iyi onları ben anlayabilirim" ifadelerini kullandı.

Beyza'nın açıklamalarıyla stüdyo adeta buz keserken, Şef Somer Sivrioğlu'nun ise gözleri doldu.