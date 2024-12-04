MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

Geniş Video İzle

MasterChef Türkiye ile ünlenen İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranındaki fiyatlar çok konuşuldu. 7 kişinin yaptıkları kahvaltının ardından 15 bin 528 lira ödediği fişin görüntüsüne yorum yağdı. Bazı kullanıcılar fiyatı normal bulurken, bazıları da ''Ağzımızın tadı kaçtı'' ifadelerini kullandı.

04.12.2024 08:44  Güncelleme: 09:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye ile tanıdığımız İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranında 7 kişinin yaptığı kahvaltının fiyatı sosyal medyanın gündemine oturdu. Lüks restoranlarda ödenen fahiş hesaplar da konuşulmaya devam ederken, Danilo Zanna'nın Bağdat Caddesi'nde bulunan restoranında ödenen kahvaltı bedeli tartışmaları beraberinde getirdi. 7 kişinin yaptığı kahvaltının 15 bin 528 lira tutması ve fişin görüntülerinin paylaşılmasına yorum yağdı.

MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

İtalyan şefin restoranında ödenen hesabı bir kesim normal bulurken bir kesimden de "Ağzımızın tadı kaçtı", "Asgari ücretin biraz üstünde", "Bu fiyatları İtalya'da yapsın, kapısına maliye gider" yorumları yapıldı.

MasterChef Danilo\'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı

Danilo Zanna, MasterChef, Gastronomi, Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Türkiye, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Yusuf Çarman:
    Fiş gösterene kadar gitmeyin arkadaş. Dünyayı yemiş sonra fiş gösteriyor. 51 0 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Yemeyin içmeyin gitmeyin kardeşim beğenmiyorsanız fiyatları. Zorunlu ihtiyaç mı. Bu restauranttan Yemezsen ölüyormusun. Haber yapmak için haber yapmışlar. Bu sondakikanın editörü de boş galiba 37 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    fiyatlar gayet normal kaliteli tüketimin bir bedeli olması gerekiyor burada kaliteli hizmeti bu kadar pahalıya almaya vatandaşı kim mecbur ediyorsa orayı sorgulamak gerekiyor ekonomi politikalarını genel olarak değerlendirmek gerekir ülke içerisinde 6 20 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    fiyatı normal bulanların aklından şüphe ederim 22 2 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bedava koşun millet 14 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    yemek isimleri yabancı,olunca fiyatı artıyor 14 0 Yanıtla
  • FURKAN AKKAYA:
    Bence sabahtan akşama kadar oturulmuş.çünkü kahvaltısı pizzası tostu hepsi kısa zamanda yenilebilecek değil 13 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Haşırt tı Blackboard!!! 9 0 Yanıtla
  • Hasan Bayram:
    buna normal diyenler acaba bu şahis vergisini düzgün ödüyormu askeri ücret kadar hesap 3 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Önemli degıl para alınterı degıl hırsızlıktır 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:02 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak İşte mesleklere göre tam liste 5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste
08:17 Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye’de gözdağı verdi Rusya düzenlediği askeri tatbikatla Suriye'de gözdağı verdi
07:43 Cemal Enginyurt’tan Soylu’ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker’in benim Cemal Enginyurt'tan Soylu'ya fezleke tepkisi: Bundan sonra Sedat Peker'in benim
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
06:51 Güney Kore’de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor Güney Kore'de sıkıyönetim kalktı, siyasi kaos devam ediyor
14:16 Icardi’den Wanda Nara’ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı Icardi'den Wanda Nara'ya şok sözler: Bana şiddet uyguladı, takım arkadaşlarıma yazdı
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
14:08 CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti CHP lideri Özel, Suriye konusunda safını belli etti
13:56 Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı Bahçeli, parti grubuna Fetih Suresi yazılı rozet ve yüzükle çıktı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
13:52 Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi Acun Ilıcalı ve Dursun Özbek bir araya geldi
13:42 Şarkıcı Ege’den 21 mütevazi evi ile ilgili itiraf Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf
13:39 TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK’lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı TUSAŞ saldırısında adı geçen PKK'lı terörist Velat Çetinkaya yakalandı
13:35 İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı
13:29 Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim’in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı Yenidoğan Çetesi davasında adı geçen Satılmış Çim'in ölümünden önce eşine gönderdiği son mesaj ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 09:45:31. #1.11#
SON DAKİKA: MasterChef Danilo'nun restoranındaki fiyatlar ağızların tadını kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.