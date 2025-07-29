Mehmet Amca ve Torunlarına Yardım Yağdı - Son Dakika
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Yaşam

Mehmet Amca ve Torunlarına Yardım Yağdı

Mehmet Amca ve Torunlarına Yardım Yağdı
29.07.2025 10:29
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Antalya'da dede Binicioğlu, hayırseverlerin yardımıyla yeni evine taşındı.

ANTALYA'da yaşayan Mehmet Binicioğlu (71), lisede okuyan 15 ve 17 yaşındaki 2 torunu ile yaşadığı evinden, imzaladığından haberi olmadığını iddia ettiği taahhütname nedeniyle tahliye edildi. Günlerce ev arayan Binicioğlu, hayırseverlerden gelen destek sayesinde torunlarıyla yeni evine taşındı.

Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Binicioğlu, kızı Nimet Binicioğlu ve 2 torunu ile 5 yıl önce bir ev kiraladı. Ev sahibi ile kira bedeli olarak 850 liraya anlaşan Binicioğlu'nun kirası, ilk yılın ardından bin lira oldu. Bu sırada kanserle mücadele eden kızı Nimet Binicioğlu yaşamını yitirdi. Torunları Efe ve İzzet ile birlikte yaşamaya başlayan Binicioğlu'na, kızının ölümünden bir hafta sonra tahliye davası açıldığına dair evrak geldi.

TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkemeye çıkan Binicioğlu, burada tahliye taahhütnamesi imzaladığını gördü. Böyle bir evraktan haberi olmadığını ve imzalamadığını söyleyen Binicioğlu'nun tahliye davası ertelendi. Aldığı 5 bin liralık yaşlılık maaşı ve torunlarına yatan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımıyla geçinmeye çalışan Binicioğlu, torunlarının eğitim hayatlarına devam edebilmesi için çabalıyor. Geçen ay görülen tahliye davasında Binicioğlu'nun evi tahliye etmesine karar verildi.

BELEDİYE GÜNLÜK YEMEK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

7 bin lira kira ödediği evinden tahliye edilecek olan Binicioğlu'nun mücadelesini DHA'nın gündeme getirmesinin ardından aileye yardım eli uzatıldı. Bir iş insanının 72 bin lira, farklı hayırseverlerin de yaklaşık 50 bin liralık maddi destekte bulunduğu Binicoğlu, torunlarıyla birlikte yaşayacağı yeni evine taşındı. Yeni evlerinde huzurlu bir hayat sürmek isteyen dede ve torunlarına, Kepez Belediyesi 30 bin liralık alışveriş desteği sağlarken; Büyükşehir Belediyesi günlük yemek ihtiyaçlarını karşılayacak.

'HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Mehmet Binicoğlu, "Günlerce aradım ve 18 bin lira kira ödeyeceğimiz yeni bir ev bulduk. Hayırseverlerden gelen yardımlarla kiramızı, depozitomuzu ve taşınma işini hallettik. Çok arayan ve yardım eden oldu. Herkesten Allah razı olsun. Kızım rahmetli oldu ve 2 torunumu bana bıraktı. Emekli maaşım da yok; sadece yaşlı aylığı alıyorum. Çocuklara yatan bir para var, onlarla geçinmeye çalışıyoruz. Gelen desteklerle sorunumuzu çözdük. Allah'a şükür taşındık ve mutlu olduk. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

'DEDE VE TORUNLARININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜK'

Dede ve torunlarına destek olan Antalya Yardımlaşma Platformu Üyesi Halit Mert ise "Mehmet amca ve torunlarının yaşadığı mağduriyet için bir çözüm arayışına girdik. İş insanı Dinçer Azaphan, aileye 6 aylık kira desteğinde bulundu. Bu bütçe yeni evin tutulması ve taşınma için kullanıldı. Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz ailenin sesini duydu ve ekipleri yönlendirerek destekte bulundular. Bazı eşya eksiklerini de onlar tamamlayacak. Hayırseverlerden de destek geldi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Dede ve torunlarının yüzünü güldürdük" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahkeme, Antalya, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Mehmet Amca ve Torunlarına Yardım Yağdı - Son Dakika

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