Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti
04.09.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Salıpazarı'nda yaşayan 73 yaşındaki Selahattin Tekin, yıllar önce vefat eden babasının arzusunu gerçekleştirmek için karşı mahalledeki camiye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 65 metre uzunluğunda bir asma köprü inşa etti. Köprü, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmadı; kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Şehir dışından pek çok ziyaretçi, fotoğraf çektirmek için bölgeye geliyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde uzun yıllar inşaatlarda çalışan ve daha sonra kendisi inşaat yapmaya başlayan 73 yaşındaki 5 çocuk babası Selahattin Tekin, 3 yıl önce yaşadığı Tokatlıoğlu Mahallesi ile bir vadinin ayırdığı caminin bulunduğu Merkez Mahalle'yi asma köprüyle yakınlaştırmak için çalışmalara başladı.

MERHUM BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİ

1999 yılında kaybettiği babasının ezan okununca namaza yetişmekte güçlük çektiği için "Buraya köprü gibi bir şey olsa da namaza yetişsek, öbür taraftan dolaşıyoruz oğlum." sözlerini hafızasında canlı tutan Tekin, gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra işe koyuldu.

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

Köylülerin de desteğiyle Tekin, yaklaşık bir aylık çalışmayla iki mahalleyi birbirine bağlayan 65 metre uzunluğa, 50 metre yüksekliğe, 1 metre genişliğe ve yaklaşık 80 ton yük taşıma kapasitesine sahip asma köprü yaptı. Köprü, ilgili kurumların kontrollerinin ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

"KEŞKE BABAM DA GÖRSEYDİ"

Tekin, babası istediği için asma köprü yapma fikrinin uzun yıllardır aklında olduğunu ancak gerekli şartlar oluşmadığı için yapamadığını söyledi. Caminin ve mezarlığın bulunduğu mahalle ile kendi mahallelerini bir vadinin ayırdığını, vatandaşların camiye ulaşmak için yaklaşık bir kilometre yol gitmesi gerektiğini anlatan Tekin, şimdi 65 metrelik mesafeyle sorunu çözdüklerini dile getirdi.

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

Babası göremese de isteğini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Tekin, "Şu an hemen namaza yetişiyoruz. Camiyi yakınlaştırdık. Keşke babam da görseydi. Köprüye henüz bir isim vermedim ama babamın ismini vermemiz lazım. Şimdi sevine sevine camiye gidiyoruz." diye konuştu. Tekin, asma köprüyle ilgili çalışmalarının bitmediğini, köprüyü boyamayı ve yük kapasitesini artırmayı istediğini kaydetti.

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti

KÖPRÜDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER VAR

Mahalle sakinlerinden Muharrem Keskin de Samsun merkezde yaşadıklarını, fındık hasat zamanı köylerine geldiklerini anlattı. Keskin, köprünün çok faydasını gördüklerini dile getirerek, "Özellikle bu mahalle ve orta mahalle için de çok faydalı. İnsanlar kısa yoldan karşıya gidip gelebiliyorlar ve camiye gitmeleri daha kolay oldu. Şehir dışından gelenler, burada fotoğraf çektirenler var, dronla fotoğraf çekenler, düğün fotoğrafları çektirenler de var. Çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti
Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
Fenerbahçe’de giden gidene Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı
Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek Öğrencilerin bulduğu formül yüzünden sinek avlıyorlar: Böyle giderse bu iş bitecek
Kafa karıştıran görüntü Milli Takım’da neler oluyor Kafa karıştıran görüntü! Milli Takım'da neler oluyor?
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Türkiye Kupası’nda görülmemiş olay Sahaya çıkmadılar Türkiye Kupası'nda görülmemiş olay! Sahaya çıkmadılar
İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı İki adam bir olup pasajda kadına saldırdı
Dublörü işten çıkarılmıştı Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama geldi Dublörü işten çıkarılmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ’dan ilk açıklama geldi
10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi 10 günlük bebek, babasının kucağındayken 5. kattan düşerek can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız
CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim’de CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik iptal davasında ilk duruşma 3 Ekim'de

17:09
Bahçeli geleneği bozmadı: Kritik görüşme öncesi kapıda bekliyor
Bahçeli geleneği bozmadı: Kritik görüşme öncesi kapıda bekliyor
16:55
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı
16:36
Yok artık Livakovic Gider gitmez takım karıştı
Yok artık Livakovic! Gider gitmez takım karıştı
16:32
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
Ali Mahir Başarır resti çekti: Gürsel Tekin il başkanlığına gelmeye teşebbüs ederse...
16:20
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Süper Lig devinden Sörloth bombası
16:12
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
16:04
Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
15:51
İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları
İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları!
15:29
CHP’nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi
15:11
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
13:11
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki katilini liseye kendisi kaydettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2025 17:16:25. #7.11#
SON DAKİKA: Merhum babasının isteğini yerine getirdi, görmek isteyenler köye akın etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.