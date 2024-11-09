Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir'in bazı bölgelerinde yağmur ve sağanak yağış öngörülürken, Marmara'da sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı ve rüzgarın yer yer kuvvetli eseceği uyarısı yapıldı.

09.11.2024 08:30  Güncelleme: 08:39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım 2024 Cumartesi gününe yönelik hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan son tahminlere göre ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

MARMARA'DA SICAKLIK AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BÖLGELERDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji\'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı - Son Dakika

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