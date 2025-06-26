Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 16.34'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtirken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Sivas'taki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren bir uyarı geldi. Kayseri'den Mersin arasındaki fay zonuna dikkat çeken Görür, 7 büyüklüğüne kadar deprem olabileceğini belirtti.
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Örenlice-Ulaş/Sivas'ta 4,0 deprem oldu. Deprem Ecemiş Fay zonunun Tecer Fay Kolu üzerinde. Bu kol yediler mertebesinde deprem üretebilir. Sol yönlü bir fay. Ecemiş Fayı Kayseri üzerinden Mersine kadar uzanmaktadır. Geçmiş olsun."
Son Dakika › Yaşam › Naci Görür, iki şehrin ismini vererek uyardı: Yediler mertebesinde deprem üretebilir - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)