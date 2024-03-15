Prof. Dr. Naci Görür: Marmara depremi için evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması önemli

Yaşam

Prof. Dr. Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştuğu canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili kullanacağı oyda, adayların depremle ilgili projelerini dikkate alacağını söyledi.

Görür, konuşmasında "Evlerin güçlendirilmesi ve yeniden yapılması noktasında 'ekonomik olarak destek yapacağım' derse ben de oyumu kim olursa olsun veririm." ifadesini kullandı.

"İBB İLE HÜKÜMET ARASINDA UYUMLU ÇALIŞMA YOK"

Depreme hazırlık konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasında uyumlu bir çalışma yürütülmediğini belirten Görür, "Burada artık siyaset, farklı parti, bizden, sizden diye bir şey düşünülmemesi lazım. İnsanlarımızın can güvenliği önemli. Koca İstanbul'u deprem dirençli şekilde İBB tek başına yapamaz. Hükümette, belediye olmadan yapamaz." dedi.

Siyasetin deprem konusunda uzak tutulması ve güç birliği yapılması gerektiğine işaret eden Görür, "İBB ve merkezi hükümet arasında hiç birlikte hareket etme yok. İBB'nin yaptığı KİPTAŞ var, onun da belirli bir bütçesi var. Ben hep, 'neden KİPTAŞ ile AFAD birlikte çalışmıyor' diye düşündüm. Bu halka güven verecektir. Bunu şimdilik göremiyorum ama belediye başkanlarının da işi ciddiye aldığı da bir gerçek." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE KURUM YORUMU:

İBB Başkanı ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti Adayı Murat Kurum hakkında da yorumda bulunan Görür, "İmamoğlu İstanbul'un en büyük sorununun deprem olduğunu sürekli söylüyor. Aynı şekilde Murat Kurum da onları söylüyor. Halkı ikna etmeye çalışıyor. Ben söylemlerde bir sorun görmüyorum. Dedikleri yapılırsa, İstanbul deprem açısından çok şey kazanacaktır" şeklinde konuştu.