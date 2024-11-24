Osmaniye Yerfıstığı Festivali Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika
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Yaşam

Osmaniye Yerfıstığı Festivali Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

Osmaniye Yerfıstığı Festivali Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti

Osmaniye'de düzenlenen yerfıstığı festivali, yer fıstıklı yöresel yemeklerin tanıtımı ve eğlenceli etkinliklerle dolu iki gün geçirdi. Festivale binlerce ziyaretçi katıldı.

24.11.2024 11:48  Güncelleme: 11:56
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TÜRKİYE'nin birçok şehrinden şeflerin katıldığı, açılan stantlarda yer fıstıklı yöresel yemeklerin tanıtıldığı festivalde binlerce ziyaretçi, düzenlenen müzikli etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu. 2003 yılında Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alan ve bu yıl da Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alan 'Osmaniye Yerfıstığı' ürününün daha geniş kitlelere tanıtımı için festival düzenlendi.

FESTİVAL KORTEJ YÜRÜYÜŞÜYLE START ALDI

Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Osmaniye Fıstık Festivali programı, Atatürk Caddesi Çarşamba Pazarı girişinde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşların eski belediye önüne kadar gerçekleştirdiği kortej yürüyüşüyle start aldı. Animasyon ve bandonun da eşlik ettiği yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluştu. Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Garnizon Komutanı ve 12'nci Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Hakan Kocabaş, OKÜ Rektörü Turgay Uzun, Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve diğer protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar stantları gezerek, yer fıstığı ile yapılan yöresel lezzetlerin tadına baktı. Festivale katılan vatandaşlar,

YER FISTIĞININ BAŞKENTİ OSMANİYE

Açılış programında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "Osmaniye'miz için gerçekten yapılması gereken ve çok önemli olan bu festivali yaptıkları için Belediye Başkanımız İbrahim Çenet ve emeği geçen ekibine teşekkür ediyorum. Osmaniye yer fıstığımızın ve Osmaniye'mizin tanıtılmasına önemli katkılarının olacağını düşünüyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Vali Yılmaz, "Yer fıstığının başkenti Osmaniye'miz ve yer fıstığı Osmaniye'nindir, bundan hiç kuşku yok. Yer fıstığı Osmaniye'mizin tescilli ürünüdür. AB'den tescil almış ve markalaşması, piyasası Osmaniye'mizde. Bundan sonra da bizden kimse yer fıstığını alamaz. Yer fıstığı Osmaniye'mizle bütünleşmiştir" diye konuştu.

BAŞKAN ÇENET: OSMANİYE'MİZİ DEĞİŞTİRİYORUZ, GELİŞTİRİYORUZ, GÜZELLEŞTİRİYORUZ

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise konuşmasında, "Biz 5 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda 'Keşke şunu da yapsaydım' diye bir pişmanlık duymak istemiyoruz. Onun için canla başla Osmaniye'mizin yiğit evlatlarıyla bir adanmışlık ruhuyla sizlerin hizmetinde, Osmaniye'mizi değiştiriyoruz, geliştiriyoruz, güzelleştiriyoruz. Bizimkisi bir makam sevgisi değil, bizimkisi bir hizmet sevgisidir. Biz bu işin zoruna, bu işin derdine talip olduk arkadaşlarımızla ve hamdolsun sizlerde Osmaniye'mizde bizlerle beraber yürüyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Göreve gelir gelmez bir Lezzet Festivali yaptıklarını ifade eden Başkan Çenet, "O festivalin tadı damağımızda kaldı. Arkasından Zorkun Yaylamızda çocuk şenlikleri yapmıştık. Bize dediler ki 'Zorkun Zorkun olalı böyle bir kalabalık görmedi' Gerçekten o coşkuyu yaşadık. Depremden çıkan aziz Osmaniyeli vatandaşlarımızı bir nebzede olsa rehabilitasyonlarına bir katkı sağlayabildiysek onların hoşça bir vakit geçirmelerini sağlayabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.

OSMANİYE YER FISTIĞI BİZİM ÇOCUĞUMUZ

Başkan İbrahim Çenet, "Bizim stratejik bir ürünümüz var. Bizim bir yer fıstığımız var. Yer fıstığı deyip geçmeyelim. Bizim bütün çocukluğumuz o fıstık tarlalarında geçti. Nisan ayından başlayıp Kasım ayına kadar giden zamanda evlerimizde hep yer fıstığını konuştuk. Çünkü Osmaniye'de yer fıstığından ekmeğini yemeyen bugüne kadar kimse kalmamıştır. Yeni nesil farklı işler benimsemiş olabilir ama biz tescilli Osmaniye Yer fıstığımıza sahip çıkacağız. Sen çocuğuna sahip çıkmazsan başkası sahip çıkmaz. Osmaniye yer fıstığı bizim çocuğumuz. Bizim kendi yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz evladımız. Bizde ona sahip çıkacağız. Yer fıstığı festivalimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz konuşmasında, Osmaniye'ye yer fıstığı festivaline katılmak üzere 101 aşçıyla geldiklerini belirterek, "Yer fıstığını Osmaniyelilerin bilmesi önemli değil, yer fıstığının ana vatanı zaten Osmaniye. Yer fıstığını önce bütün Türkiye'nin sonra da bütün dünyanın biliyor olması çok güzel. Bunun festivalinin de devamı çok önemli. Osmaniyelilerin yer fıstığına sahip çıkmaları lazımdır. Böyle bir festival düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Statların gezilmesinin ardından programlar, 'Fıstık gibi yemekler yarışması' ile devam etti. Katılımcılara, yer fıstıklı pilav ve haşlanmış kabuklu yerfıstığı ikram edildi. Etkinlik sahnesinde ise gençlik konseri, sirk gösterisi, çocuk tiyatro oyunları ve müzikli gösteriler sunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Osmaniye Yerfıstığı Festivali Renkli Etkinliklerle Gerçekleşti - Son Dakika

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