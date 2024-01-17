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Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı - Son Dakika
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Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapımı için çalışmalara başlanan Kampüs-Çarşı raylı sistem hattının güzergahının Yeni Atatürk Stadı'na kadar uzatıldığını açıkladı. Yüce, bu hatın 15 istasyon olarak hizmete başlayacağını belirtti. Raylı sistem hattı, 9 kilometreden 13 kilometreye çıkarıldı.

Sakarya\'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı
17.01.2024 - 12:26,
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Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yapımı için çalışmalara başlanan "Kampüs-Çarşı" raylı sistem hattının güzergahının Yeni Atatürk Stadı'na kadar uzatıldığını açıklayarak, "Sayın bakanımız sağ olsun onay verdi, bu hat 11 istasyon değil 15 istasyon olarak hizmete başlayacak. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, raylı sistem hattı güzergahının uzatıldığını açıkladı. Ulaşım Master Planı'nda Sakarya'nın "raylı sistem yapımına uygundur" ibaresi alması için büyük çaba göstererek daha sonra 4 ayrı güzergâh için proje hazırladıklarını kaydeden Yüce, bu çalışmanın şehrin ulaşımı için bir milat olduğunu ifade etti.

Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı

Yapımı için çalışmaların başladığı 9 kilometrelik Kampüs-Çarşı Hattı'nın güzergahının uzatıldığı müjdesini veren Yüce, raylı sistemin üniversite ile Yeni Sakarya Atatürk Stadı arasında yolcu taşıması için bakanlıktan onay aldıklarını söyledi.

Kampüs hattı uzatıldı

Başkan Yüce şöyle konuştu: "Elektrikli trende merkez Sakarya'dır, burası vagonun memleketidir. Üniversiteyle merkez arasında bir hat hayata geçireceğiz. Dün Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdik. 11 istasyonu olan Kampüs-Çarşı hattımızın Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu'na kadar uzatmayı bakanlıktan onaylattık. Şimdi 15 istasyonu olacak ve 9 kilometreden 13 kilometreye kadar uzadı hat. Bakanlığımız sağ olsun bunu kabul etmiş oldu. Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı

"3 yıl mücadele verdik"

Raylı sistemde engelleri aşmak için 3 yıl boyunca çaba gösterdiklerini belirten Yüce, "Biz raylı sistemi Sakarya'ya kavuşturmak için bir yola çıktık ama engeller vardı. Ulaştırma Master Planı'nda Sakarya için 'raylı sistem yapılamaz' şerhi vardı. Biz bunu kaldırmak için 3 yıl çalıştık. Biz bunu başardık, yapılabilir denilerek onayımızı aldık. Projelerimizi hazırladık, 4 güzergâh belirledik. Cumhurbaşkanımıza sunuldu ve onay aldı. Bir protokolle işlem başladı. Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekillerimize, Cumhur İttifakı bileşenlerine ve tüm hemşerilerime destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yüce'nin açıklamalarına göre yapım süreci fizibilite çalışmalarıyla başlayan Kampüs-Çarşı hattı Kampüs-Yeni Sakarya Stadı olarak revize edildi; mesafesi 9 kilometreden 13 kilometreye, istasyon sayısı ise 11'den 15'e çıkarıldı.

Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı
Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı
Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı
Sakarya'nın Raylı Sistem Hattı Mesafesi Uzatıldı
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