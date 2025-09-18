Tüm gözlerin çevrildiği bölge: Vurulan her kazmada bir parça hazine çıktı - Son Dakika
Haberin Videosunu İzleyin
18.09.2025 11:45
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Adıyaman'daki 1800 yıllık Turuş Kaya Mezarları'nda bugüne kadar 40 oda mezarı temizlendi. 119 mezarın tespit edildiği alanda bu yıl 8 yeni mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezarların, Perre Antik Kenti'nden daha nitelikli olduğu belirtildi.

Adıyaman'ın önemli tarihi yapılarından birisi olan Turuş Kaya Mezarları'nda yapılan kazı ve temizleme çalışmalarında her gün birbirinden farklı kabartmalara sahip mezar odaları ortaya çıkartılıyor.

KAZI ÇALIŞMALARI 2021 YILINDA BAŞLADI

Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan 1800 yıllık Turuş Kaya Mezarları'nın turizme kazandırılması için 2021 yılında başlayan kazı ve temizleme çalışmalarında bu güne kadar 40 mezar odası temizlendi. 119 mezar odasının tespit edildiği Turuş Kaya Mezarları'nda Eylül ayı içerisinde başlayan kazı çalışmalarında şuana kadar 8 mezar odası daha temizlendi.

HER KAZMADA BİR HAZİNE ÇIKIYOR

Adıyaman- Şanlıurfa karayolu üzerinde Kuyulu Köyü sınırlarında bulunan Turuş Kaya Mezarları'nin içerisindeki taş ve toprak yığınları temizleniyor. Turuş Kaya mezarlarının her birisinde değişik mimari ve farklı kabartmalar, bezemeler, bukranyumlar bulunuyor. Perre Antik Kentinden daha nitelikli oda mezarlarına sahip Turuş Kaya Mezarları'nın, Roma döneminde Samsat ile Zeugma arasındaki geçiş güzergahında olduğu biliniyor.

"40-50HEKTARLIK BİR ALANDAN BAHSEDİYORUZ"

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık bir 40-50 hektarlık bir alandan bahsediyoruz. 119 oda mezarının tespit edildiği alan. Yaklaşık 40 tane oda mezar temizledik şuana kadar. Bu yıl da 8 tane temizledik. Her temizlediğimiz mezar oda ise çok nitelikli bir mimari bezemeye sahip. Milattan sonra 2. yüzyıl ile tarihlenen Turuş Kaya Mezarları günümüzden 1800 yıl önce yapılmış oda mezarlarıdır" dedi.

İşte alanda çekilen fotoğraflar;

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Adıyaman, Güncel, Yaşam, Son Dakika

