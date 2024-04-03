Türker İnanoğlu\'nun kaybının ardından eşi ve eski eşinden veda mesajları geldi

Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı olarak nam salan ünlü yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti. İnanoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Filiz Akın ve 50 yıllık hayat arkadaşı Gülşen Bubikoğlu'ndan paylaşımlar gecikmedi.
Filiz Akın, 1964 ile 1974 yılları arasında evli kaldığı ve İlker İnanoğlu adını verdikleri bir oğlu olan Türker İnanoğlu'nun kaybının ardından yaptığı paylaşımda "Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik! Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker'in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… "Bay Sinema" maalesef yok artık…" dedi.
1974 yılında yapımcı Türker İnanoğlu ile nikah masasına oturan Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim" ifadelerini kullandı.
Ünlü yönetmenin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenleri olarak acımız büyük." ifadelerini kullandı.
İnanoğlu'nun damadı gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından kayınpederinin cenaze programını paylaşarak, "Türker İnanoğlu'nun cenaze merasimi şu şekilde planlanmıştır. 4 Nisan Perşembe, 10.00 Tim Show Center'da töreni. Öğle namazına müteakip Levent Barboros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Kanlıca Aile Mezarlığı'na defnolunacaktır" dedi.
Son Dakika › Yaşam › Türker İnanoğlu'nun kaybının ardından eşi ve eski eşinden veda mesajları geldi - Son Dakika
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