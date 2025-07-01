Türkiye\'de en çok köye sahip il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de en fazla köyün bulunduğu il belli oldu.

ZİRVEDE SİVAS YER ALDI

18 bin 238 köy bulunan Türkiye'de en fazla köy sayısının bulunduğu şehir bin 234 ile Sivas olarak açıklandı.

İLK 3 SIRAYI KASTAMONU VE ÇORUM TAMAMLADI

2. sırada bin 54 köyle Kastamonu yer alırken Çorum da sahip olduğu 756 köyle 3. sıraya yerleşti.

İLK 10 SIRAYI BU İLLER TAMAMLADI

Bu 3 ili; 612 köyle Tokat, 575 köyle Çanakkale, 564 köyle Ağrı, 555 köyle Yozgat, 549 köyle Giresun, 547 köyle Elazığ, 545 köyle Kütahya izledi.