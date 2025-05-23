Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz - Son Dakika
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Yaşam

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
23.05.2025 11:39
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'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncuları Coca-Cola reklamı paylaşınca tepkilerin hedefi oldu. Boykot edilen markanın reklamının yapılması büyük yankı uyandırırken, Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel dizi ekibini ilçede istemediklerini açıkladı.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Uzak Şehir' dizisi, oyuncuların sosyal medyada eş zamanlı olarak Coca-Cola reklamı paylaşmaları nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası boykot edilen markaya ait reklamların yapılması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

İLÇELERİNDE İSTEMİYORLAR

Söz konusu paylaşımın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, bir açıklama da dizinin çekimlerinin yapıldığı Mardin'in Midyat ilçesinden geldi. Eğitim Bir-Sen Midyat İlçe Başkanı Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada dizi ekibini ilçelerinde istemediklerini belirtti.

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

"BU ŞEHİR VİCDADINI SATANI KABUL ETMEZ"

Açıklamasında "İlçemizde çekilen ve halkımızın bağrına bastığı bu dizi, artık ilçemizde istenmiyor" diyen Yücel, Bu şehir, acının karşısında susanı da, üç kuruşluk sponsorluğu uğruna vicdanını satanı da kabul etmez. 'Uzak Şehir' dizisi, bu halkın kalbinde sadece adı gibi: UZAK" ifadelerine yer verdi.

İşte Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın o paylaşımları;

Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz
Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz

Hüseyin Yücel, Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Midyat, Toplum, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uzak Şehir dizi ekibine büyük şok: Artık ilçemizde istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Ankara21:
    HELAL OLSUN TAVRINIZI TEBRİK EDİYORUM. İNSANLAR ÖLDÜRÜLÜRKEN MARİFET GİBİ REKLAM YAPMAK ÇOK FENALIK, ADİLİK 299 25 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    TRT her gün reklam yapıyor 127 52 Yanıtla
  • Sena2007:
    İşte Midyat bu diğer şehirlerde örnek olur inşallah diyecemde imkansız Midyat i tebrik ederiz 158 20 Yanıtla
  • 19191923:
    Cola satılan marketleri de ilçenizden sürgün edin:))Lan ne komiksiniz be:)))Vallaha sesli güldüm 80 63 Yanıtla
  • kaan3616:
    ulan dünya para jazani tü orsunuzbu ülkeden biraz milli ve manevi değerlere sahip cikin 58 11 Yanıtla
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