Yaz sıcağında kar sürprizi: Beyaz örtüyle kaplanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Eylül hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurdun kuzey ve batısında yağış beklenirken, Prof. Dr. Orhan Şen'den Doğu Karadeniz için kar uyarısı geldi.
Tahminlere göre, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğusunda öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, batı bölgelerinde sıcaklıkların sabit kalacağını belirterek, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışının görülebileceğini söyledi.
