1 Mayıs Öncesi İzmir'de Ortak Çağrı: "Hukuksuzluğa Karşı Gündoğdu Meydanı'na"

(İZMİR) - İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesinde aralarında DİSK ve TÜRK-İŞ'in de bulunduğu Tertip Komitesi, Konak'ta basın açıklaması düzenledi. Hukuksuzluk, hayat pahalılığı, ifade özgürlüğüne yönelik baskılar ve gençlerin geleceksizliği temalarının öne çıktığı açıklamada yurttaşlara 1 Mayıs için "El ele, kol kola, omuz omuza Gündoğdu Meydanı'na" çağrısı yapıldı.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırlıklar sürerken, DİSK, TÜRK-İŞ, İzmir Barosu ve çeşitli sendikaların yer aldığı 1 Mayıs Tertip Komitesi, Konak Kemeraltı Çarşısı girişinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Tertip Komitesi adına konuşan İzmir Barosu Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, yurttaşları 1 Mayıs Perşembe Gündoğdu Meydanı'nda buluşmaya davet etti.

"Hukuksuzluğa karşı çıkmak için el ele, kol kola, omuz omuza Gündoğdu Meydanı'na"

İzmir Barosu Genel Sekreteri Dalkıran, şu açıklamayı yaptı:

"Hiçbir sorunu çözemeyen ve sadece bir avuç zengini daha zengin yapmaya yarayan bu düzen giderek daha baskıcı ve hak hukuk tanımaz bir hal alıyor. Tek adam rejiminin bu politikaları işsizliği ve pahalılığı artırıyor, ekmeğimizi küçültüyor, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini çalıyor. Adaletsizliklere kimse itiraz etmesin diye sendika yöneticilerinden gazetecilere, sanatçılardan siyasetçilere, belediye başkanlarından gençlerimize, sesini çıkaran kim varsa hedef alınıyor. Sendikal haklarımız, grev hakkımız, seçme ve seçilme hakkımız, ifade özgürlüğümüz elimizden alınıyor. Anayasa ayaklar altına alınıyor. Hukuk devleti ortadan kalkıyor. Yargı sistemi adalete değil, güce hizmet ediyor. Ülkemizi ve halkımızı güneşli, güzel günlere taşımak hepimizin görevidir. Her türlü baskıya ve engele rağmen örgütlenmek, sesimizi yükseltmek ve itiraz etmek yurttaşlık hakkımız ve sorumluluğumuzdur. Okula aç giden çocuklar ülkesi, patronundan yüksek oranda vergi veren işçiler ülkesi haline getirenlerden kurtuluş yok tek başına. Hiçbir ayrımcılığa izin vermeden, tüm iş kollarından çalışan işçiler, emekçiler, emekliler olarak asgari yaşamayı reddetmek için; eşit, özgür, adil, barış içinde kardeşçe yaşayabileceğimiz bir düzen için örgütlü olmalıyız, birlik olmalıyız. 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde hep beraber olalım ve hep beraber gücümüzü gösterelim. Hukuksuzluğa karşı çıkmak için el ele, kol kola, omuz omuza Gündoğdu Meydanı'na."

"1 Mayıs'ta hepinizi Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum"

DİSK Ege Bölge Temsilci Sarı da 1 Mayıs hazırlıklarının tamamlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yürüyüşlerimiz üç koldan, hatta dört koldan olacak diyebiliriz; Cumhuriyet Meydanı, Liman, Basmane ve Kıbrıs Şehitleri'nden olmak üzere Gündoğdu Meydanı'nı dolduracağız. Tam adaletsizliklerin, hukuksuzlukların olduğu bu dönemde biz emekçiler, emekliler, işsizler, hatta son dönemde gübre alamayan, tarlasını süremeyen; fabrikalardan, tarlalardan 1 Mayıs alanına akan yoldaşlarımızla haklarımızı talep edeceğiz. Nihayetinde saat 13.00'te başlayacak İzmir 1 Mayısı'na bizimle birlikte, son dönemlerin popüler olan 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' dediğimiz ve bu şarkıyı tüm alanlarda dillendiren İlkay Akkaya da bizlerle olacak. Ama biz sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Biraz önce sendikadan çıkıp buraya gelirken İstanbul'da bir cadı avı başlatıldığını, her 1 Mayıs öncesi büyük şehirlerde 1 Mayıs alanını dolduracak kitlelere gözdağı vermek için gözaltı ve tutuklamalar olduğunu öğrendik. Biz gözaltılarınıza, tutuklamalarınıza hayır demek için Perşembe Gündoğdu Meydanı'nda on binler, yüz binler olacağız. Durduramayacaksınız halkın akan bu öfkesini... Hepinizi Gündoğdu Meydanı'na davet ediyorum."

Memiş Sarı, bir konuya daha dikkati çekmek istediğini belirterek, son dönemde öğrencilerin "Ben dört sene, beş sene üniversitede okuyacağım ama bir KHK gibi üç kişinin imzasıyla üniversite diplomam iptal edilecek" endişesi taşıdıklarını ifade etti.

Sarı, "Yani Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edildiği gibi öğrenciler de geleceğinden kaygılı. O yüzden 1 Mayıs alanında öğrenci kardeşlerimiz de olacak. Onların sözü de olacak. Buradan kocaman alkışlarımız çocuklarımıza, öğrencilerimize… Liselerde sürgün edilen öğretmenlerimizle dayanışma için 1 Mayıs alanındayız."

Açıklamaların ardından yurttaşlara 1 Mayıs'a katılım çağrısı için broşür dağıtıldı.