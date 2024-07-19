Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yamula Barajı\'na kıyısı bulunan 10 mahalle için sıcak asfalt çalışması başlattı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; muhtarların talebi üzerine söz verdiği Yamula Barajı'na kıyısı bulunan 10 mahalleyi yakından ilgilendiren 15 kilometrelik yolda 50 milyon TL'yi aşkın maliyetle sıcak asfalt çalışmasını başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yol platformu bozuk olan gerek trafik yoğunluğu gerekse de ağır tonajlı araçların geçmesi nedeniyle sık sık bozulan ve sürekli bakım, onarıma ihtiyaç duyulan Erkilet bölgesi kırsalında önemli bir çalışma başlattı. Ekipler, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla, Erkilet bölgesindeki muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi üzerine yaklaşık 10 mahalleyi yakından ilgilendiren 15 kilometrelik yolda, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, sıcak asfalt çalışmaları devam eden bölgede inceleme yaptı. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve muhtarlar ile mahalle sakinleri eşlik etti. Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nurettin Kocabay'dan yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Mahalle sakinleri tarafından sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak Erkilet bölgemizdeki mahallelerimizin ana arterlerinin asfaltlama çalışmasını kamuoyu ile paylaştığımız ve verdiğimiz söz üzerine, geldik, sözümüzde duruyoruz ve icraatımızı hayata geçiriyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 10 bölgeyi ilgilendiren 50 milyon TL'lik bir yatırıma imza attıklarını vurgulayarak, "Erkilet'imizden Emmiler, Dadağı, Kemer, Taşhan, Ebiç, Mahzemin, Yamula ve Ankara'ya doğru giden bu ana arterimizi 15 kilometrelik bir çalışmayla hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir yatırıma imza atıyoruz" diye konuştu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hizmet eden ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür eden Büyükkılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bizi seven, seçen, güvenen, Kayseri'mizin, Erkilet bölgemizin güzel insanlarından Allah razı olsun. Bizler de ekibimizle birlikte onlara layık olmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin, hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen birimlerimize kırsal hizmetlerimize, fen işlerimize, tarımsal hizmetlerimize ve yüklenici firmamıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibine daha çok fırsat ve hizmet ömrü versin diyoruz. Durmak yok, koşmaya devam."

Taşhan Mahalle Muhtarı Yüksel Deniz de Başkan Büyükkılıç'ın verdiği sözlerin tamamını yerine getirdiğini belirterek, "Biz de mahalle olarak, muhtar olarak, yönetici olarak, teşekkür ediyoruz. Başkanımın geldiği yerde gül bitiyor, Kayseri'de en büyük yol sorunumuzu çözen başkanımızsınız. Yolumuz için Allah razı olsun, bize verilmiş olan sözlerin tamamını yerine getirdi, yollarını yaptı. Sayın başkanıma teşekkür ediyor, yolu açık olsun diyorum" ifadelerini kullandı. Emmiler Mahalle Muhtarı Ahmet Tosun da Büyükkılıç'a hem teşekkür hem de dua ederek "Biz de Emmiler ekibi olarak Allah yüz bin kere razı olsun. Hem sizden hem Kocasinan Belediye Başkanımızdan hem de Sayın Cumhurbaşkanımızdan rabbim razı olsun" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç'ın asfaltsız yol bırakmayacağını söyleyen mahalle sakinleri ise; "Bu yol, Emmiler, Kemer, Dadağı, Taşhan, Ebiç, Mahzemin, Yemliha ve Boğazlıyan'a gidiyor. Başkanımız asfaltsız yol bırakmayacak, işi gücü rast gelsin" dediler. - KAYSERİ