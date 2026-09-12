100 yaşındaki Ali Gül uzun yaşamın sırrını yoğurda bağladı - Son Dakika
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100 yaşındaki Ali Gül uzun yaşamın sırrını yoğurda bağladı

100 yaşındaki Ali Gül uzun yaşamın sırrını yoğurda bağladı
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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 1926 doğumlu Ali Gül, 100'üncü yaşını geride bıraktı. Sağlığını koruyan Gül, uzun yaşamının sırrını beslenme alışkanlıklarına ve sofrasından eksik etmediği yoğurda bağladı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, bir asrı geride bırakmanın haklı gururunu yaşıyor.

İlçe merkezinde hayatını sürdüren 1926 doğumlu Ali Gül, 100'üncü yaşını geride bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül, uzun ve sağlıklı yaşamının sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten asırlık çınar, bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etti.

Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül, kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söyledi. Gül, "Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum. Herkese bir tabak yesin diye kesiyorum" dedi.

100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, "Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, giydiler" cümlelerini kullandı.

Gün içinde yaptıklarını anlatan Ali Gül, "Sabahleyin erken kalkarım. Abdestimi alırım, namazımı kılarım. Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum. Çocuklarımın bir kuruşu nasip olmadı bana. Hiç doktor görmedim, doktora gitmedim. Ömrümde bir sefer kalçam kırıldı gittim. Canım ne isterse hemen bulurum, cebimden parayı esirgemem. Haftada bir çamaşır yıkarım, hazırlarım, tertemiz giyerim gezerim. Hayır hasenatımı yaparım. Çocuk yuvasına, Mehmetçiğe para veririm" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 100 yaşındaki Ali Gül uzun yaşamın sırrını yoğurda bağladı - Son Dakika

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