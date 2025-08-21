107 Yıllık Mektup Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

107 Yıllık Mektup Gün Yüzüne Çıktı

107 Yıllık Mektup Gün Yüzüne Çıktı
21.08.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dedesi Yusuf Saygılı'ya ait 107 yıllık mektubu buldu.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dedesi Onbaşı Yusuf (Hoca) Saygılı'ya ait 107 yıllık mektup ve esir kartlarını arşivde buldu.

Tarihinin en önemli arşivlerinden birisine sahip Türk Kızılayı, "Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları Sergisi"ni hayata geçirdi. Bu sergi sırasında Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, yetkililere dedesi Yusuf (Hoca) Saygılı'nın da 1918 yılında Filistin Cephesi'nde esir düştüğünü ve ona ait bir mektubun olup olmadığını sordu.

Arşivinde yapılan incelemede, Filistin Cephesi'nde savaşırken 31 Ekim 1918'de İngilizlere esir düşen Onbaşı Yusuf'un ailesi için kaleme aldığı bu satırlar, bir asır sonra gün yüzüne çıkarıldı. Arşiv yetkilileri, 1925'e kadar esir kampında tutulan Onbaşı Yusuf'un mektubunu ve esir kartını, torunu Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı'ya takdim etti.

"Esir kartı ve mektupları teslim ettiler"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ramazan Saygılı, dedesinin Adana'ya döndükten sonra Saimbeyli ilçesinde imamlık yaptığını ve 1960 yılında 72 yaşındayken hayatını kaybettiğini anlatarak, " Osmanlı'nın yıkılma dönemlerinde 7 cephede savaş verirken o dönem dedem Yusuf Saygılı, Filistin'de savaşırken esir düşmüş. Kızılay Esir Mektupları Sergisi'ndeyken ben yetkililere durumdan bahsettim. Ben esir kartı ve mektupları unuttum. Bir süre sonra Ankara'da toplantıdayken ilgili arkadaşlarımız dedemin mektup ve esir kartlarını teslim ettiler" ifadelerini kullandı.

"Biz de iyilik hareketi parçasıyız"

107 yıl sonra böyle bir hediye aldığı için çok duygulandığını ve mutlu olduğunu belirten Saygılı, "Ecdadımızın da biz torunlarının da aynı yolda olduğunu görmekten mutlu oldum. Dedelerimiz dün Filistin ve Gazze için savaşmaya gitmişler. Bizler de aynı yere yardım götüren bir iyilik hareketinin parçasıyız. Dedeme rahmet okudum ve hamdolsun ki bizde aynı yoldayız" dedi.

Öte yandan Saygılı, dedesinin kaleme aldığı Osmanlıca mektuptan, sağlık durumunu aktarmasının yanı sıra millete, orduya, devlete dua ettiğini, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Kızılay, Onbaşı, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel 107 Yıllık Mektup Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Kenan Yıldız’ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır Kenan Yıldız'ın taraftara uyarısı olay oldu: Günah o günah, bana yazılır
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi Düğün felaketi oldu: 8 yaşındaki Elif, 7 operasyon geçirdi
Norveç Kraliyet Ailesi’nde şok: Marius Hoiby’ye tecavüz ve şiddet suçlaması Norveç Kraliyet Ailesi'nde şok: Marius Hoiby'ye tecavüz ve şiddet suçlaması
Büyükçekmece’de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu Büyükçekmece'de Villanın Bahçesinde Ceset Bulundu
Düğünde damada 50 metrelik para şeridi Düğünde damada 50 metrelik para şeridi
CHP’den AK Parti’ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir CHP'den AK Parti'ye geçen başkan: Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil dünyanın lideridir
Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı Eski sevgilisini çalıştığı markette darbedip, müşteriyi bıçakladı
Putin’den Erdoğan’a telefon Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı Putin'den Erdoğan'a telefon! Trump zirvesinin ayrıntılarını aktardı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 10:43:13. #7.13#
SON DAKİKA: 107 Yıllık Mektup Gün Yüzüne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.