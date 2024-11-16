12 Bin Polis Memuru Alımı Müjdesi

Yerel

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan Emniyet Teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek bin 440'ı kadın olmak üzere, ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz. Bunun 2 bin 40'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza, bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak için Muğla'ya geldi. Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde AFAD Muğla İl Müdürlüğü'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Yerlikaya, POMEM ilanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Yerlikaya, "179 yıllık bir çınar olan Emniyet Teşkilatımızın şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bir müjdemiz var. 12 bin polis memuru alımı gerçekleştiriyoruz. Lisans mezunlarından 9 bin 600, bunun 8 bin 160'ı erkek bin 440'ı kadın olmak üzere, ön lisans mezunlarından 2 bin 400 polis almak istiyoruz. Bunun 2 bin 40'ı erkek 360'ı kadın olmak üzere yani toplam 12 bin polis memurumuz emniyet teşkilatımıza, bu ilan edilen sınavla birlikte alınacak ve emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak. Ben şimdiden polis adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.

"Aydınlatma oranında yüzde 64.9'dan yüzde 76,6'ya yükseltmişler"

Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muğla şehrimiz polis, jandarma ve sahil güvenlik bölgesinde yani bin 480 kilometrelik bir kıyı şeridimiz var ve sahil güvenliği büyük görev alanı var. Muğlamız da asayişle ilgili yani kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili yapmış olduğumuz bu değerlendirmede, yılın ilk 10 ayı yani 31 Ekim 2024'ü geçen yılın aynı dönemi ile kıyasladığımız zaman, 13 bin 085'ten 12 bin 672'ye yani yüzde 3,2 olay sayısı azalmış. Bizim ikinci görevimiz aydınlatma, yani yakalama. Bununla ilgili geçen yıl aynı dönemde yüzde 96,2 olan aydınlatma oranını, şimdilik yüzde 97'ye çıkarmış arkadaşlar. Mal varlığına karşı şehrimizdeki durumu nedir diye soracak olursak, yine geçen yılın ilk 10 ayında 4 bin 345 olan olay sayısını, 3 bin 486'ya yani yüzde 19,8'e düşmüşler. Aydınlatma oranında yüzde 64.9'dan yüzde 76,6'ya yükseltmişler. Burada tabii Türkiye ortalamasını da paylaşalım, Türkiye ortalaması yüzde 29.7, aynı dönemde Türkiye ortalaması, biz 10 puan gerideyiz. Aydınlatma oranımızda Türkiye ortalaması yüzde 81,5 burada biraz eksikliğimiz var. Ama arkadaşlarımızın çalışmalarının detaylarını, bunun sebeplerini inceledik çok iyi olacaklarına inancımız tam.

"UYAP'a düşen, hapis yakalamalarının yaklaşık yüzde 89'unu Muğla güvenlik birimlerimiz yakalamış"

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda bu yılın ilk 10 ayı, geçen yılın yaşanmış 10 ayı ile kıyasladığımız zaman, 5 hırsızlık türünde bunu her gittiğim yerde söylüyorum, yüzde 48 olay sayısını düşürdük. Muğla'da yüzde 30,8 oranında bu rakam düşmüş. Yani Türkiye ortalamasının biraz gerisindeyiz ama arkadaşlarımızın daha iyi noktaya çıkaracağına biz inanıyoruz. Bütün bunları yaparken Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da da hapis yakalamalarla ilgili polisimiz, Jandarmamız, sahil güvenliğimiz göz açtırmadan çalışıyor yılın ilk o ya yılın ilk 10 ayında 2024'te bin 674'ü emniyet, bin 319'u Jandarma olmak üzere 2 bin 989 hapis yakalanmasını arkadaşlarımız gerçekleştirmiştir. Bunun içerisinde ilk 10 aydır UYAP'a düşen, hapis yakalamalarının yaklaşık yüzde 89'unu Muğla güvenlik birimlerimiz yakalamış. Bu noktadaki performanslarının da altlarını çizmek istiyoruz. Ruhsatsız silahla ilgili Türkiye sathında mücadelemiz amasız, fakatsız devam ediyor. İçişleri komisyonundan geçti önümüzdeki hafta içerisinde inşallah Gazi meclisimizin bu yasa tasarısı onların önlerine gelecek inşallah onların destekleriyle bu yasalaştığı zaman, ruhsatsız silah ile ilgili caydırıcılık gücümü kat ve kat artacak.

"22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının önüne geçtiler"

Buna rağmen yılın ilk 10 ayında 739 silah, Muğla'da yakalanmış, 980 kişiyi işlem yapılmış olacak. Yasalaştıktan sonra bu 980 kişi içerisinden ne kadarının bu yeni kanunla beraber tutuklandığında bundan sonra vatandaşlarımız duyacak. Şehir eşkıyaları, Muğla'da organize suç örgütleri ile ilgili suç işlemekte kibirlenenlerle ilgili ne yapıldığını soracak olursak, cevabınız şu olacak, yine yılın ilk 10 ayında emniyet ve Jandarma arkadaşlarımız, 13 organize suç örgütünü çökertip adalete teslim ettiklerini, 186 gözaltı, 124 tutuklu 44 adli kontrol kararı verildiğini de buradan sizlere belirtmek istiyoruz. Kaçakçılıkla ilgili arkadaşlarımız amansız mücadele ediyorlar. 470 operasyon 11 tutuklu 2 adli kontrol ama 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının da önüne geçtiklerini belirtmek istiyoruz.

"Muğlalı kardeşlerimizin 463 ihbar ettiğini belirtmemiz gerekiyor"

Uyuşturucu ile ilgili Muğla'mızdan yine yılın ilk 10 ayında 2 bin 155 gözaltı, 277 tutuklu, 80 adli kontrol kararı alındığını görüyoruz. Kilogram olarak narkotik verilerini paylaşmak istersek 143 kilogram, 16 bin 734 adet, 1904 kök ele geçirildiğini görüyoruz ve bir ihbar hattımız, yazılım sistemimiz olan NARVAS'a bugüne kadar Muğlalı kardeşlerimizin 463 ihbar ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Uyuşturucu ile mücadelede bizim azim ve kararlarımızı, vatandaşlarımızın bize olan destekleri güveni ve özellikle buna karşı olarak, gördüklerini, bildiklerini, hissettiklerini doğru olup olmadığına bakmaksızın tıpkı daha önce 463 gelen ihbarda olduğu gibi lütfen bunun sayılarını arttırın. Cezaevinde şu anda yatan ama ceza ile ilgili süresi bitmiş, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay çıkacak olanlarla da ilgili de bir takip sistemi geliştirdik. Bunlarla ilgili çok hızlı eğer devam ediyorsa bu yaptığı işi, cezaevinde çıkar çıkmaz satıcılıkla ilgili torbacılıkla ilgili veya diğerleri ile ilgili bunlarla ilgili 'kaldığım yerden devam edeceğim' cesareti varsa onları göreceğiz. Arkadaşlarımızın kararlılığı, hassasiyeti, titizliğiyle beraber çıktığı yere, biz istemeyiz ama eğer kendi böyle bir tercihte, seçenek de bulunuyorsa geldiği yere hızlı bir şekilde onu geri göndermekte kararlıyız.

"Muğla'da 31 bin 365 düzenli yabancı var"

Bizim Muğla'da 31 bin 365 düzenli yabancı olduğunu görüyoruz. 10 bin 612 Suriyeli, 20 bin 665 ikamet izinli, 88 uluslararası koruma kapsamında. Her zaman ekranları başında bizi vatandaşlarımız duymuştur duymaya devam edecekler, düzensiz göçle mücadelemizde durmadan duraksamadan kesintisiz mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz ama bunları cesaretlendiren sözüm ona bunların ticaretini yapan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de bugüne kadar Muğla'da 697 operasyon başarılı yapıldığını, 578 tutuklu, 125 de adli kontrol olduğunu görüyoruz. Düzensiz göçmen konusunda yılın ilk 10 ayında 16 bin 590 düzensiz göçmen yakaladık. Bin 169 deport yaptık. 5 mobil göç aracımız var bunlarla da ilgili de arkadaşlarımız 14 bin 188 kimlik kontrolü yapmaya devam ediyorlar, bunun sayısını artıracağız. Terörle iltisaklı 96 gözaltı yapılmış, şu an için henüz 1 tutuklu, bilişim ödeme yasa dışı bahisle ilgili 61 gözaltının 47'si tutuklanmış, çevrimiçi çocuk istismarı ile ilgili 17 gözaltı, şimdilik 1 tutuklu olduğunu da ifade etmek istiyoruz."