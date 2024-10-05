14. Kocaeli Kitap Fuarı Açıldı: 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' Temasıyla Düzenlendi - Son Dakika
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14. Kocaeli Kitap Fuarı Açıldı: 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' Temasıyla Düzenlendi

14. Kocaeli Kitap Fuarı Açıldı: \'Savaşın ve Acının Edebiyatı\' Temasıyla Düzenlendi

Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kitapların zulme karşı sığınak olduğunu belirtti ve dünyanın zor şartlarını vurguladı. Fuar, 13 Ekim'e kadar kitap severleri ağırlamaya devam edecek.

05.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:48
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Türkiye'nin etkinlik ve ziyaretçi sayısı bakımında en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı'nın açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Dünya yeniden felsefeye, hiç olmadığı kadar vicdanların sesini duymaya muhtaç. Ne kadar güzel değer varsa hepsinin üstü çizilmiş ve unutulmuş. Uzak doğudan orta doğuya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar zulüm devam ediyor. Buna karşılık mücadele de devam ediyor. Batı medeniyetinin dünyayı getirdiği yer ortada. Yarının dünyasında gerçekten adaletin hakim olduğu bir dünya inşa edebilmemiz, zulme karşı susmayan nesil için yegane sığınak kitap sayfalarının arasıdır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı başladı. "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla gerçekleştirilen 14. Kocaeli Kitap Fuarı için Kocaeli Kongre Merkezi'nde özel açılış programı düzenlendi. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Neşeyle, yüzlerimiz gülerek konuşabileceğimiz günlerden geçmiyoruz. Belki de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın içinde bulunduğu en zor şartlarını yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında kan akmaya devam ediyor. Sadece içinde bulunduğumuz yılın 9 ayı boyunca savaşlarda kaybedilen masumların sayısı 100 bini buldu. Bunun 50 binini Gazze'de yitirdik. Bu olmasın diye inşa edilmiş ne kadar kurum varsa onların gözü önünde oluyor. İnsanların başına yağan bombalardan, vahşetten, insanlık dış dramdan sığınılacak neredeyse hiç bir yer kalmadı" diye konuştu.

"Zulme karşı susmayan nesil için yegane sığınak kitap sayfalarının arasıdır"

"Belki dünya yeniden felsefeye muhtaç, belki de hiç olmadığı kadar vicdanların sesini duymaya muhtaç" diyen Büyükakın, "Ne kadar güzel değer varsa hepsinin üstü çizilmiş ve unutulmuş. Dünyanın birçok yerinde aynı şey söz konusu. Uzak doğudan orta doğuya, Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar zulüm devam ediyor. Buna karşılık mücadele de devam ediyor. Batı medeniyetinin dünyayı getirdiği yer ortada. Merhum Akif'in dediği gibi medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavarı hiç bu kadar net görmemiştik. Bizim yarının dünyasında gerçekten adaletin hakim olduğu bir dünya inşa edebilmemiz, zulme karşı susmayan nesil için yegane sığınak kitap sayfalarının arasıdır" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükakın tüm bu duygu ve düşüncelerin ışığında bu yılki Kocaeli Kitap Fuarı'nın temasının belirlendiğini dile getirdi. 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' ile dünyanın mazlum coğrafyalarında oluşan bir eserin de hazırlandığını kaydetti. Başkan Büyükakın, doğruyu sorgulayarak yetişen nesillerin elmayı ısırmadan da teknolojiye ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

"Gazze'den gelişen olay modernitenin son çaresizliğidir"

14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten açılış konuşmasında kitap fuarının ilk söyleşisini de gerçekleştirdi. Prof. Ökten, "Kitap, Bilgi ve Varoluş" konulu konuşmasında, dünyada yaşanan zorluklara dikkat çekerek, insani değerlerin erozyonuna ve bunlara karşı nasıl bir vicdan ittifakı kurulabileceğine dair düşüncelerini paylaştı. Söyleşide konuşan Ökten, "Müslüman dünya teknolojiyle başa çıkamadığı için büyük acze düştü. Bu reel teknolojik fark idi ve gittikçe fark açıldı. Sonunda batı dünyası kendi aralarında iki savaşa girdi. Biz bunlara 1. ve 2. Dünya savaşı olarak anlıyoruz. İslam medeniyeti derken bizim modernitenin çaresizliğinden haberdar olmamız lazım. Gazze'den gelişen olay modernitenin son çaresizliğidir. Biz kendi zihin ve gönül dünyamızı bu çağa göre uyduracağız. Kitap, bilgi ve varoluş. İnsan var olmak zorunda mıdır? Evet zorundadır. İslam medeniyeti paradigmasına göre göre insan Allah'ın sınırlarını yeryüzünde yerine getirmek zorundadır. Bu söylem ilmidir" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Tahir Büyükakın, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın onur konuğu olan Prof. Dr. Sadettin Ökten'e anı objesi takdim etti. Programda ayrıca "Bir Yürüyüşün Öyküsü" adlı tiyatro gösterisi sahnelendi. Zorunlu göçle yurtlarını bırakmak zorunda kalan insanların yaşadığı acıları sahneye taşıyan oyun, kitap fuarın bu yılki temasına anlam kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın onur konuğu Prof. Dr. Sadettin Ökten, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Sami Çakır, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve çok sayıda kitapsever katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde binlerce kitap, onlarca söyleşiye ev sahipliği yapacak fuar 13 Ekim'e kadar açık olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 14. Kocaeli Kitap Fuarı Açıldı: 'Savaşın ve Acının Edebiyatı' Temasıyla Düzenlendi - Son Dakika

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