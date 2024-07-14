15 Temmuz Derneği, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenledi - Son Dakika
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15 Temmuz Derneği, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenledi

15 Temmuz Derneği, "15 Temmuz\'dan Gazze\'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenledi

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz destanının 8'inci yılında "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte pedal çeviren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz FETÖ'cü hain darbecilerin Türk milletinin yumrukları altında meydanlarda ezildiği, yok edildiği destansı bir mücadele. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir" dedi.

14.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:24
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15 Temmuz Derneği, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenledi. Dolmabahçe'de başlayan etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde son buldu. Etkinlikte pedal çeviren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz FETÖ'cü hain darbecilerin Türk milletinin yumrukları altında meydanlarda ezildiği, yok edildiği destansı bir mücadele. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir" dedi.

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz destanının 8'inci yılında "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi. Dolmabahçe'de başlayan etkinlik, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde son buldu. Etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte pedal çeviren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz Derneği, Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destansı bir mücadele olan 15 Temmuz'la alakalı bir aktivite gerçekleştirmek üzere buradayız. 15 Temmuz milletimizin tüm dünyaya ifade ettiği, 'geleceğimle ilgili ben karar veririm' dediği bir gün. Hain darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara dolan vatandaşlarımız, o gün tüm dünyaya sadece kendisini yönetecek kişinin, kişilerin ve demokrasinin kendisi tarafından karar verebileceğini göstermiştir. O gün adeta Türk'ün gücü tankları ezmiştir. Aziz milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

15 Temmuz Derneği tarafından çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini kaydeden Bakan Bak, "Biz de bu yıl yine 15 Temmuz Derneği ile beraber bir aktivite gerçekleştirerek Boğaz Köprüsü'nden bisikletlerle geçeceğiz. Biz herkes İstanbul'da Türkiye'de bisiklet kullanmaya davet ediyoruz, bisiklet çok çevre dostu bir spor dalı ve aktivite. Yarın 15 Temmuz'la ilgili çeşitli aktiviteler olacak. Biz de gençlerimize 15 Temmuz'u hatırlatmak üzere pek çok aktivite yapıyoruz. 15 Temmuz şehitler Köprüsü'nün orada bir müze var ve onu da ziyaret edeceğiz. İstanbul güzel bir şehir, bisiklet binmek için güzel bir pazar günü. Bütün vatandaşlarımızı şehitlerimize anmaya yarın bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "15 Temmuz FETÖ'cü hain darbecilerin Türk milletinin yumrukları altında meydanlarda ezildiği, yok edildiği destansı bir mücadele. 256 şehidimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Türk milleti tüm dünyaya şunu göstermiştir; 'Ben geleceğimle ilgili kararı sadece ve sadece ben veririm, demokrasinin kararını ben veririm, sandıkta karar veririm, darbe gibi bu tip oyunlara asla prim verme.' O yüzden yüce milletimizi, aziz milletimizi ve tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyoruz. O destansı direnişi unutmayacağız, askerimizin, milletimizin ne kadar birbirini tamamladığını görüyoruz. Bu coğrafya zor bir coğrafya, bu coğrafyada güçlü olmak için böylesine güçlü tanka atan, uçağa levye sallayan ve yüreğiyle vatanını savunan, vatan millet aşkına mücadele eden bir millet olmak gerekiyor. Türk milleti de böyle bir millet, aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Derneği, '15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük için Pedal Çeviriyoruz' etkinliği düzenledi - Son Dakika

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